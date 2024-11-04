Отсрочка по уходу за ребенком с инвалидностью - отсрочка для отца усыновленного ребенка

Отец с ребенком, который имеет инвалидность. Фото: Depositphotos

Военнообязанный гражданин имеет право на отсрочку от мобилизации, если он удерживает хотя бы одного ребенка с инвалидностью. Причем это может быть и усыновленный им ребенок — скажем, ребенок жены от первого брака.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Военнообязанный гражданин имеет право на отсрочку в ситуации, когда у него на иждивении есть по меньшей мере один ребенок с инвалидностью.

Это касается также случаев, когда мужчина усыновляет ребенка с инвалидностью — например, ребенка жены от предыдущего брака.

Как правильно подать документы в ТЦК без военно-учетного документа

Для того чтобы получить отсрочку по такой причине, гражданин должен предоставить в ТЦК заявление и документы, подтверждающие наличие этой причины (ребенка с инвалидностью на иждивении).

Если же гражданин, желающий получить отсрочку, не имеет военно-учетного документа, он может получить его в электронном виде, сгенерировав через "Резерв+".

Есть и другой вариант, объяснил юрист Владислав Дерий.

"Сначала отправьте заявление и документы об отсрочке заказным письмом с описанием вложенного. В первую очередь это будет доказательством того, что вы хотите воспользоваться своим правом на отсрочку, если при личном визите в ТЦК они не будут регистрировать заявление об отсрочке", — подчеркнул юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, как оформить отсрочку от мобилизации многодетного отца.

Также мы писали о вариантах с отсрочкой для отца-одиночки.