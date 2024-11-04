Відстрочка для догляду за дитиною з інвалідністю — відстрочка для батька всиновленої дитини

Батько з дитиною, що має інвалідність. Фото: Depositphotos

Військовозобов’язаний громадянин має право на відстрочку від мобілізації, якщо він утримує хоча б одну дитину з інвалідністю. Причому це може бути і всиновлена ним дитина — скажімо, дитина дружини від першого шлюбу.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Військовозобов’язаний громадянин має право на відстрочку у ситуації, коли у нього на утриманні є щонайменше одна дитина з інвалідністю.

Це стосується також і випадків, коли чоловік всиновлює дитину з інвалідністю — наприклад, дитину дружини від попереднього шлюбу.

Як правильно подати документи до ТЦК без військово-облікового документа

Для того, аби отримати відстрочку з такої причини, громадянин має надати до ТЦК заяву та документи, які підтверджують наявність цієї причини (дитини з інвалідністю на утриманні).

Якщо ж громадянин, який хоче отримати відстрочку, не має військово-облікового документа, він може отримати його в електронному вигляді, згенерувавши через "Резерв+".

Є й інший варіант, пояснив юрист Владислав Дерій.

"Спочатку відправте заяву та документи про відстрочку рекомендованим листом з описом вкладеного. В першу чергу це буде доказом того, що ви бажаєте скористатись своїм правом на відстрочку, якщо при особистому візиті до ТЦК вони не будуть реєструвати заяву про відстрочку", — підкреслив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як оформити відстрочку від мобілізації багатодітному батьку.

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