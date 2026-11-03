Сотрудник ТЦК и СП беседует с мужчиной. Фото: Львовский ОТЦК та СП

В Украине продлили военное положение до 29 января 2027 года, а значит, военнообязанные граждане должны выполнять требования военного учета. У части людей может быть отсрочка или освобождение от мобилизации, что позволяет на законных основаниях временно не выполнять воинскую обязанность. Но эти документы не бессрочны.

Как и где гражданам проверить действительность документов, объяснил Львовский ОТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Как проверить, действует ли до сих пор отсрочка или бронирование от мобилизации

Проверить действительность отсрочки или рабочего бронирования военнообязанные могут онлайн через приложение "Резерв+". Более 90% таких документов система продлевает самостоятельно, однако при определенных условиях гражданам придется подавать документы повторно.

В ТЦК напоминают, что если директор предприятия обещает оформить бронирование, то это может привести к негативным последствиям. Устных гарантий от работодателя об оформлении бронирования недостаточно. Чтобы убедиться в своей защищенности, сотрудник должен зайти в приложение "Резерв+" и проверить свой текущий учетный статус.

Важно помнить, что процедура подачи списков на бронирование осуществляется компаниями исключительно через государственный портал "Дія". И это может сделать только директор предприятия, поэтому гражданин не может забронировать себя самостоятельно.

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Чтобы претендовать на бронирование, человек должен работать на предприятии, имеющем статус критически важного. Еще одно ключевое требование касается документов. Военно-учетные данные сотрудника должны быть полностью приведены в порядок.

Обычно проблемы с воинским учетом препятствуют получению брони.

Но из этого правила есть исключения для:

компаний оборонно-промышленного комплекса;

предприятий, признанных критически важными для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Украины.

Для этих двух категорий работодателей предусмотрен особый механизм — они могут временно, на срок до 45 дней, забронировать даже тех работников, у которых имеются определенные нарушения в военном учете.

Механизм автоматической отсрочки от мобилизации

Сейчас более 90% граждан получают автоматическое продление отсрочки без необходимости собирать и повторно подавать какие-либо справки. Специальная система самостоятельно проводит проверку законных оснований, синхронизируясь с различными государственными реестрами.

Чтобы посмотреть точный срок действия своего документа и его текущий статус, можно зайти непосредственно в профиль "Резерв+".

Если же отсрочка не продлилась автоматически, специалисты советуют выполнить несколько шагов:

проанализировать, существует ли до сих пор законное основание для освобождения от службы; проверить актуальность своих персональных данных в реестрах; оформить новый запрос в "Резерв+" или лично подать документы в ближайший ЦНАП.

Поскольку режим военного положения и всеобщая мобилизация в Украине продлятся как минимум до 29 января 2027 года, военнообязанным рекомендуется регулярно проверять состояние своих документов и своевременно обновлять данные, чтобы избежать проблем с ТЦК.

Новини.LIVE сообщали, что воинский учет для женщин в Украине остается обязательным только для тех, кто имеет медицинское или фармацевтическое образование и соответствует требованиям по возрасту и здоровью. Все остальные женщины, имеющие специальность из перечня военно-учетных специальностей, могут становиться на учет исключительно добровольно.

Всю систему сейчас объединяет электронный реестр "Оберіг". Он подтягивает данные из других государственных баз, позволяет формировать электронные военные документы и надежно хранит информацию о гражданах. Но если в системе возникли неточности, то на ручной ввод новых данных операторам дается до пяти рабочих дней.