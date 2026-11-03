Встреча с ТЦК без проблем: как проверить свою отсрочку или бронь
В Украине продлили военное положение до 29 января 2027 года, а значит, военнообязанные граждане должны выполнять требования военного учета. У части людей может быть отсрочка или освобождение от мобилизации, что позволяет на законных основаниях временно не выполнять воинскую обязанность. Но эти документы не бессрочны.
Как и где гражданам проверить действительность документов, объяснил Львовский ОТЦК и СП, передает Новини.LIVE.
Как проверить, действует ли до сих пор отсрочка или бронирование от мобилизации
Проверить действительность отсрочки или рабочего бронирования военнообязанные могут онлайн через приложение "Резерв+". Более 90% таких документов система продлевает самостоятельно, однако при определенных условиях гражданам придется подавать документы повторно.
В ТЦК напоминают, что если директор предприятия обещает оформить бронирование, то это может привести к негативным последствиям. Устных гарантий от работодателя об оформлении бронирования недостаточно. Чтобы убедиться в своей защищенности, сотрудник должен зайти в приложение "Резерв+" и проверить свой текущий учетный статус.
Важно помнить, что процедура подачи списков на бронирование осуществляется компаниями исключительно через государственный портал "Дія". И это может сделать только директор предприятия, поэтому гражданин не может забронировать себя самостоятельно.
Чтобы претендовать на бронирование, человек должен работать на предприятии, имеющем статус критически важного. Еще одно ключевое требование касается документов. Военно-учетные данные сотрудника должны быть полностью приведены в порядок.
Обычно проблемы с воинским учетом препятствуют получению брони.
Но из этого правила есть исключения для:
- компаний оборонно-промышленного комплекса;
- предприятий, признанных критически важными для удовлетворения потребностей Вооруженных Сил Украины.
Для этих двух категорий работодателей предусмотрен особый механизм — они могут временно, на срок до 45 дней, забронировать даже тех работников, у которых имеются определенные нарушения в военном учете.
Механизм автоматической отсрочки от мобилизации
Сейчас более 90% граждан получают автоматическое продление отсрочки без необходимости собирать и повторно подавать какие-либо справки. Специальная система самостоятельно проводит проверку законных оснований, синхронизируясь с различными государственными реестрами.
Чтобы посмотреть точный срок действия своего документа и его текущий статус, можно зайти непосредственно в профиль "Резерв+".
Если же отсрочка не продлилась автоматически, специалисты советуют выполнить несколько шагов:
- проанализировать, существует ли до сих пор законное основание для освобождения от службы;
- проверить актуальность своих персональных данных в реестрах;
- оформить новый запрос в "Резерв+" или лично подать документы в ближайший ЦНАП.
Поскольку режим военного положения и всеобщая мобилизация в Украине продлятся как минимум до 29 января 2027 года, военнообязанным рекомендуется регулярно проверять состояние своих документов и своевременно обновлять данные, чтобы избежать проблем с ТЦК.
Новини.LIVE сообщали, что воинский учет для женщин в Украине остается обязательным только для тех, кто имеет медицинское или фармацевтическое образование и соответствует требованиям по возрасту и здоровью. Все остальные женщины, имеющие специальность из перечня военно-учетных специальностей, могут становиться на учет исключительно добровольно.
Всю систему сейчас объединяет электронный реестр "Оберіг". Он подтягивает данные из других государственных баз, позволяет формировать электронные военные документы и надежно хранит информацию о гражданах. Но если в системе возникли неточности, то на ручной ввод новых данных операторам дается до пяти рабочих дней.