Працівник ТЦК та СП спілкується з чоловіком. Фото: Львівський ОТЦК та СП

В Україні продовжили воєнний стан до 29 січня 2027 року, а отже військовозобов'язані громадяни мають виконувати вимоги військового обліку. Частина людей може мати відстрочку чи бронювання від мобілізації, що дозволяє на законних підставах тимчасово не виконувати військовий обов'язок. Але ці документи не вічні.

Як та де громадянам перевірити чинність документів пояснив Львівський ОТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Як перевірити чи діє досі відстрочка або бронювання від мобілізації

Перевірити дійсність відстрочки чи робочого бронювання військовозобов'язані можуть онлайн через додаток "Резерв+". Понад 90% таких документів система подовжує самостійно, проте за певних умов громадянам доведеться подавати документи повторно.

В ТЦК нагадують, що якщо директор підприємства обіцяє оформлення бронювання, то це може призвести до негативних наслідків. Усних гарантій від роботодавця про оформлення бронювання недостатньо. Щоб переконатися у своїй захищеності, співробітник має зайти у застосунок "Резерв+" та перевірити свій поточний обліковий статус.

Важливо пам'ятати, що процедура подачі списків на бронювання здійснюється компаніями виключно через державний портал "Дія". І це може виконати лише директор підприємства, тож громадянин не може сам себе забронювати.

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Для того, аби претендувати на бронювання, людина має працювати на підприємстві зі статусом критично важливого. Ще одна ключова вимога стосується документів. Військово-облікові дані співробітника мають бути повністю впорядкованими.

Зазвичай проблеми з військовим обліком блокують можливість отримання броні.

Але з цього правила є винятки для:

компаній оборонно-промислового комплексу;

підприємств, які визнані критично важливими для задоволення потреб Збройних Сил України.

Для цих двох категорій роботодавців передбачений особливий механізм — вони можуть тимчасово, на термін до 45 днів, забронювати навіть тих працівників, які мають певні порушення у військовому обліку.

Механізм автоматичної відстрочки від мобілізації

Зараз понад 90% громадян отримують автоматичне продовження відстрочки без необхідності збирати та повторно подавати будь-які довідки. Спеціальна система самостійно проводить перевірку законних підстав, синхронізуючись із різними державними реєстрами.

Щоб подивитися точний строк дії свого документа та його поточний статус можна безпосередньо у профілі "Резерв+".

Якщо ж відстрочка не підтягнулася автоматично, фахівці радять виконати кілька кроків:

проаналізувати, чи досі існує законна підстава для звільнення від служби; перевірити актуальність своїх персональних даних у реєстрах; сформувати новий запит у "Резерв+" або особисто віднести документи до найближчого ЦНАПу.

Оскільки режим воєнного стану та загальна мобілізація в Україні триватимуть щонайменше до 29 січня 2027 року, військовозобов'язаним рекомендують регулярно контролювати стан своїх документів та вчасно оновлювати дані для уникнення проблем із ТЦК.

Новини.LIVE інформували, що військовий облік для жінок в Україні залишається обов'язковим лише для тих, хто має медичну або фармацевтичну освіту та підходить за віком і здоров'ям. Усі інші жінки з фахом із переліку військово-облікових спеціальностей можуть ставати на облік виключно добровільно.

Усю систему зараз зводить воєдино електронний реєстр "Оберіг". Він підтягує дані з інших державних баз, дозволяє формувати електронні військові документи та надійно зберігає інформацію про громадян. Але якщо виникли неточності в системі, то на ручне внесення нових даних операторам дається до п'яти робочих днів.