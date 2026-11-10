Военнослужащие ВСУ. Фото: 24 ОМБр

Отныне военные, досрочно вышедшие на свободу для защиты государства, могут дослужиться до капитана и уходить в полноценные отпуска. Министерство обороны пересмотрело правила прохождения службы для променявших остаток тюремного срока на контракт.

Об этом Новини.LIVE сообщает со ссылкой на информацию, предоставленную Житомирским ТЦК и СП.

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Когда разрешено изменить подразделение

Одним из ключевых изменений стала легализация перевода таких солдат из специализированных формирований в другие части украинской армии. Для смены места службы закон теперь предусматривает два конкретных основания. Первая касается выслуги: если боец отслужил по контракту минимум один год, а его административный надзор официально прекратился, он может сменить подразделение.

Второе основание связано со здоровьем и связано прежде всего от выводов военно-врачебной комиссии. Если в результате боевого ранения или приобретенного на фронте заболевания ВЛК признает воина пригодным не для всех должностей, а в родном спецподразделении соответствующих тыловых вакансий нет, инициируется перевод по собственному желанию.

Таким защитникам открыт путь к работе в ТЦК и СП, медицинских и логистических подразделениях, центрах подготовки, а также в структурах связи, охраны и оперативного обеспечения.

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Оборонное ведомство также сняло абсолютный запрет на присвоение званий. Военнослужащие после УДО теперь могут получать как первичные, так и очередные погоны. Во время пребывания в профильном спецподразделении потолок для сержантов ограничивается званием штаб-сержанта или штаб-старшины. Между тем, офицеры имеют шанс дослужиться включительно до капитана или капитан-лейтенанта.

Чтобы получить первичное офицерское или сержантское звание, бойца должны быть назначены на соответствующую должность с одновременным подписанием нового контракта. Если же военнослужащего переводят в обычную часть ВСУ, все ограничения снимаются, и дальнейшее повышение происходит по стандартным армейским правилам.

Отдых и демобилизация для военных после УДО

Приказ № 325 урегулировал и вопрос демобилизации для экс-осужденных. Написать рапорт на окончательное освобождение из армии разрешено и по возвращении из вражеского плена. Также законными основаниями является вердикт ВЛК о полной непригодности к службе или же приобретении инвалидности из-за увечья, контузии или травмы, связанной с защитой Родины.

Относительно отдыха, то освобожденные из плена воины этой категории получили право на оплачиваемый 90-дневный отпуск, который нельзя дробить на части, а отозвать из него командование имеет право исключительно с согласия самого армейца.

Остальные контрактники с УДО могут рассчитывать на 15 календарных дней основного ежегодного отпуска, но только после завершения админнадзора, года службы и с согласия командира. Кроме того, им доступны 10 дней отпуска по семейным обстоятельствам, время на лечение по решению ВЛК и декрет для женщин. В течение всего этого времени государство сохраняет за бойцами денежное довольствие и выплачивает оздоровительные средства.

Исключения для отдельной категории

В Минобороны отмечают, что указанные смягчения не являются универсальными. Они не касаются мобилизованных, которых суд освободил от наказания с испытанием. Закон обязывает таких граждан служить исключительно внутри специализированных подразделений. Механизмы получения званий или оформление отпусков для них прописаны в совершенно отдельном порядке, не пересекающемся с нормами для лиц после УДО.

Новини.LIVE ранее сообщали, что украинские военные, отличившиеся мужеством в боях или во время выполнения задач безопасности, могут быть награждены ведомственным отличием Минобороны — медалью "Рыцарский крест". Эта награда вручается за личную храбрость и символизирует верность украинским военным традициям.

При увольнении в запас военнослужащий обязан сдать все служебные документы. Если удостоверение офицера было потеряно, об этом следует немедленно сообщить командиру через рапорт. Сама потеря документа не останавливает приказ об увольнении, однако потребует дополнительных процедур для надлежащего документального оформления.