Військовослужбовці ЗСУ. Фото: 24 ОМБр

Відтепер військові, які достроково вийшли на волю для захисту держави, можуть дослужитися до капітана та йти у повноцінні відпустки. Міністерство оборони переглянуло правила проходження служби для тих, хто проміняв залишок тюремного терміну на контракт.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на інформацію, яку надав Житомирський ТЦК та СП.

Реклама

Коли дозволено змінити підрозділ

Однією з ключових змін стала легалізація переведення таких солдатів зі спеціалізованих формувань до інших частин української армії. Для зміни місця служби закон тепер передбачає дві конкретні підстави. Перша стосується вислуги: якщо боєць відслужив за контрактом мінімум один рік, а його адміністративний нагляд офіційно припинився, він може змінити підрозділ.

Друга підстава пов'язана зі здоров'ям і пов'язана насамперед від висновків військово-лікарської комісії. Якщо внаслідок бойового поранення чи набутого на фронті захворювання ВЛК визнає воїна придатним не для всіх посад, а у його рідному спецпідрозділі відповідних тилових вакансій немає, ініціюється переведення за власним бажанням.

Таким захисникам відкритий шлях до роботи у ТЦК та СП, медичних і логістичних підрозділах, центрах підготовки, а також у структурах зв’язку, охорони та оперативного забезпечення.

Читайте також:

Нові можливості для кар'єрного росту

Оборонне відомство також зняло абсолютну заборону на присвоєння звань. Військовослужбовці після УДЗ тепер можуть здобувати як первинні, так і чергові погони. Під час перебування у профільному спецпідрозділі кар'єрна стеля для сержантів обмежується званням штаб-сержанта чи штаб-старшини. Тим часом офіцери мають шанс дослужитися включно до капітана або капітан-лейтенанта.

Аби отримати первинне офіцерське чи сержантське звання, бійця мають призначити на відповідну посаду з одночасним підписанням нового контракту. Якщо ж військовослужбовця переводять до звичайної частини ЗСУ, усі обмеження знімаються, і подальше підвищення відбувається за стандартними армійськими правилами.

Відпочинок та демобілізація для військових після УДЗ

Наказ № 325 врегулював і питання демобілізації для ексзасуджених. Написати рапорт на остаточне звільнення з армії дозволено й після повернення з ворожого полону. Також законними підставами є вердикт ВЛК про повну непридатність до служби або ж набуття інвалідності через каліцтво, контузію чи травму, пов’язану із захистом Батьківщини.

Щодо відпочинку, то визволені з полону воїни цієї категорії отримали право на оплачувану 90-денну відпустку, яку не можна дробити на частини, а відкликати з неї командування має право виключно за згодою самого армійця.

Решта контрактників з УДЗ може розраховувати на 15 календарних днів основної щорічної відпустки, але лише після завершення адміннагляду, року служби та за згодою командира. Крім того, їм доступні 10 днів відпустки за сімейними обставинами, час на лікування за рішенням ВЛК та декрет для жінок. Протягом усього цього часу держава зберігає за бійцями грошове забезпечення та виплачує оздоровчі кошти.

Винятки для окремої категорії

У Міноборони наголошують, що зазначені пом'якшення не є універсальними. Вони не стосуються тих мобілізованих, яких суд звільнив від покарання з випробуванням. Закон зобов'язує таких громадян служити виключно всередині спеціалізованих підрозділів. Механізми отримання звань чи оформлення відпусток для них прописані в абсолютно окремому порядку, який не перетинається з нормами для осіб після УДЗ.

Новини.LIVE раніше повідомляли, що українські військові, які відзначилися мужністю в боях або під час виконання безпекових завдань, можуть бути нагороджені відомчою відзнакою Міноборони — медаллю "Лицарський хрест". Ця нагорода вручається за особисту хоробрість і символізує вірність українським військовим традиціям.

Під час звільнення в запас військовослужбовець зобов'язаний здати всі службові документи. Якщо ж посвідчення офіцера було втрачено, про це слід невідкладно повідомити командира через рапорт. Сама втрата документа не зупиняє наказ про звільнення, проте потребуватиме додаткових процедур для належного документального оформлення.