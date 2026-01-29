Отсрочка на обучение - предоставляют ли отсрочку на второе высшее образование

Студенты-медики. Фото: ЛНМУ им. Данила Галицкого

Военнообязанный гражданин, который планирует получить второе высшее образование, не сможет получить отсрочку от мобилизации на этот период обучения. Юристы объяснили, почему такого студента могут мобилизовать в ВСУ.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Особенности обучения в медицинских вузах

Студенты отечественных высших учебных заведений имеют право на получение отсрочки на все время обучения.

К юристам обратился гражданин, который учится в медицинском вузе.

Мужчина поинтересовался, может ли он до начала обучения в магистратуре, как бакалавр, поступить в другой вуз и продолжить там отсрочку.

"В большинстве специальностей обучение делится на такие этапы: 4 года бакалавриата + 1,5-2 года магистратура. В медицине (специальности 22 отрасли "Здравоохранение") Вы поступаете на основе полного общего среднего образования сразу на магистерский уровень. Весь период обучения (6 лет) считается получением первого высшего образования этого уровня. Промежуточного диплома бакалавра, который бы закрывал определенный этап и позволял сделать паузу или перевступить, у медиков обычно нет", — отметил в комментарии гражданину юрист Владислав Дерий.

Сохраняет ли второе высшее образование право на отсрочку

Юрист подчеркнул, что даже незаконченное медицинское образование уже считается седьмым образовательным уровнем (магистр). Тогда как повторное обучение на бакалавра является шестым уровнем — таким образом, имеем нарушение принципа последовательности получения образования.

Поэтому, подчеркнул Дерий, получение второго высшего образования не дает студенту права на отсрочку.

Соответственно, территориальный центр комплектования может мобилизовать такого студента, если тот по результатам военно-врачебной комиссии будет признан годным к военной службе.

