Відстрочка на навчання - чи надають відстрочку на другу вищу освіту

Студенти-медики. Фото: ЛНМУ ім. Данила Галицького

Військовозобов’язаний громадянин, який планує здобути другу вищу освіту, не зможе отримати відстрочку від мобілізації на цей період навчання. Юристи пояснили, чому такого студента можуть мобілізувати до ЗСУ.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Особливості навчання у медичних вишах

Студенти вітчизняних вищих навчальних закладів мають право на отримання відстрочки на увесь час навчання.

До юристів звернувся громадянин, який навчається у медичному виші.

Чоловік поцікавився, чи може він до початку навчання у магістратурі, як бакалавр, вступити до іншого вишу і продовжити там відстрочку.

"У більшості спеціальностей навчання ділиться на такі етапи: 4 роки бакалаврату + 1,5-2 роки магістратура. У медицині (спеціальності 22 галузі "Охорона здоров'я") Ви вступаєте на основі повної загальної середньої освіти одразу на магістерський рівень. Весь період навчання (6 років) вважається здобуттям першої вищої освіти цього рівня. Проміжного диплома бакалавра, який би закривав певний етап і дозволяв зробити паузу або перевступ, у медиків зазвичай немає", — зазначив у коментарі громадянину юрист Владислав Дерій.

Чи зберігає друга вища освіта право на відстрочку

Юрист підкреслив, що навіть незакінчена медична освіта вже вважається сьомим освітнім рівнем (магістр). Тоді як повторне навчання на бакалавра є шостим рівнем — таким чином, маємо порушення принципу послідовності здобуття освіти.

Тож, підкреслив Дерій, здобуття другої вищої освіти не надає студенту права на відстрочку.

Відповідно, територіальний центр комплектування може мобілізувати такого студента, якщо той за результатами військово-лікарської комісії буде визнаний придатним до військової служби.

