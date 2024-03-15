Введение иностранных войск в Украину — адвокат отметил нюансы с Конституцией

Ростислав Кравец. Фото: скриншот с видео

Адвокат Ростислав Кравец, комментируя возможность введения войск НАТО в Украину, заявил, что Конституция запрещает размещение иностранных военных баз на нашей территории. Однако, по его словам, Верховная Рада может принять необходимые решения по этому поводу.

Об этом юрист сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

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Введение иностранных войск в Украину

"Верховная Рада может принять соответствующее решение по привлечению войск, контингент определить, применение, определить все обстоятельства", — сказал Кравец, комментируя возможность введения иностранных войск в Украину.

Он добавил, что даже если двигаться путем Конституции, в Украине и так существует много неправильно сделанных вещей. Сейчас это, в частности, касается мобилизации.

"Есть пробелы также с военным положением, призывом к армии, предоставлением оружия, а также вопросами партнеров. Если мы хотим выиграть, не стоит обсуждать "нелигимность" и полномочия президента, или Верховной Рады. Помните — бездействие приводит, к сожалению, к гибели украинцев", — сказал адвокат.

Напомним, Макрон снова подтвердил намерение разместить французские военные силы на украинской территории. Комментируя это, депутат Евгений Петруняк отметил, что на фронте действительно существует существенный дефицит людей. Однако даже введение иностранных войск в Украину вряд ли чем-то поможет.