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Введення іноземних військ в Україну — адвокат наголосив на нюансах з Конституцією

15 березня 2024 11:26
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Введення іноземних військ в Україну — адвокат наголосив на нюансах з Конституцією
Ростислав Кравець. Фото: скриншот з відео
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Адвокат Ростислав Кравець, коментуючи можливість введення військ НАТО в Україну, заявив, що Конституція забороняє розміщення іноземних військових баз на нашій території. Однак, за його словами, Верховна Рада може ухвалити необхідні рішення щодо цього. 

Про це юрист сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

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Введення іноземних військ в Україну

"Верховна Рада може прийняти відповідне рішення щодо залучення військ, контингент визначити, застосування, визначити всі обставини", — сказав Кравець, коментуючи можливість введення іноземних військ в Україну. 

Він додав, що навіть якщо рухатися шлях Конституції, в Україні й так існує багато речей, які зроблені неправильно. Наразі це, зокрема, стосується мобілізації. 

"Є прогалини також з військовим станом, призивом до армії, наданням зброї, а також питаннями щодо партнерів. Якщо ми хочемо виграти, не варто обговорювати "нелігітимність" та повноваження президента, чи Верховної Ради. Пам'ятайте — бездіяльність призводе, на жаль, до загибелі українців", — сказав адвокат. 

Нагадаємо, Макрон знову підтвердив намір розмістити французькі військові сили на українській території. Коментуючи це, депутат Євген Петруняк зазначив, що наразі на фронті дійсно існує суттєвий дефіцит людей. Однак, навіть введення іноземних військ в Україну навряд чи чимось допоможе. 

війна
закон
ЗСУ
військові
мобілізація
війна в Україні
Конституція України

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