ВВК для нацгвардейцев: нужно решение начальника

Украинские нацгвардейцы.

Военнослужащие Национальной гвардии имеют право на прохождение военно-врачебной комиссии. ВВК для нацгвардейцев происходит согласно приказу Министерства обороны. Направление на медицинский осмотр военнослужащий НГУ должен получить у своего прямого начальника.

об этом написали на портале "Юристи.UA".

ВВК для гражданских и военных

Военно-врачебная комиссия это один из основных элементов военного учета. В особый период именно военно-врачебные комиссии являются главным этапом общей мобилизации.

Впрочем, процесс прохождения ВВК касается не только военнообязанных граждан. Комиссию могут проходить и действующие военнослужащие Сил обороны Украины.

К юристам обратился гражданин, который проходит службу в Национальной гвардии Украины. Мужчина поинтересовался нюансами прохождения военно-врачебной комиссии в его ситуации.

Кто отдает приказ на ВВК в Нацгвардии

В частности, гражданина заинтересовало, как можно получить право на прохождение ВВК во время службы в НГУ. Юристы объяснили, на основании каких приказов и постановлений происходит этот процесс.

Так, адвокат Евгений Александрович, комментируя эту ситуацию, отметил, что Нацгвардия в этом вопросе подчиняется Министерству обороны. Юрист отметил: "Военнослужащие НГУ проходят ВВК согласно приказу МО №402 от 14 августа 2008 года".

Другой адвокат, Юрий Айвазян, детализировал эту ситуацию. Он отметил: "Направление на медицинский осмотр военнослужащих Национальной гвардии осуществляется прямыми начальниками от командира воинской части, ему равных и выше, начальниками (руководителями) учреждений здравоохранения по месту лечения".

Если военнообязанный гражданин из-за большого количества дополнительных обследований превысит срок прохождения военно-врачебной комиссии, это не будет считаться нарушением воинского учета. Но для этого ему нужно обратиться в ТЦК и предоставить соответствующие документы.

Военнослужащие, как и военнообязанные граждане, должны регулярно проходить военно-врачебные комиссии. Но идти на ВВК нужно только тогда, когда соответствующий приказ издаст командир воинской части.