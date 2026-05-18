ВЛК для нацгвардійців: потрібне рішення начальника

Українські нацгвардійці. Фото: НГУ

Військовослужбовці Національної гвардії мають право на проходження військово-лікарської комісії. ВЛК для нацгвардійців відбувається згідно із наказом Міністерства оборони. Направлення на медичний огляд військовослужбовець НГУ має отримати у свого прямого начальника.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

ВЛК для цивільних і військових

Військово-лікарська комісія це один із основних елементів військового обліку. У особливий період саме військово-лікарські комісії є головним етапом загальної мобілізації.

Втім, процес проходження ВЛК стосується не тільки військовозобов’язаних громадян. Комісію можуть проходити і чинні військовослужбовці Сил оборони України.

До юристів звернувся громадянин, який проходить службу у Національній гвардії України. Чоловік поцікавився нюансами проходження військово-лікарської комісії у його ситуації.

Хто віддає наказ на ВЛК у Нацгвардії

Зокрема, громадянина зацікавило, як можна отримати право на проходження ВЛК під час служби в НГУ. Юристи пояснили, на підставі яких наказів і постанов відбувається цей процес.

Так, адвокат Євген Олександрович, коментуючи цю ситуацію, наголосив, що Нацгвардія в цьому питанні підпорядковується Міністерству оборони. Юрист зазначив: "Військовослужбовці НГУ проходять ВЛК згідно із наказом МО №402 від 14 серпня 2008 року".

Інший адвокат, Юрій Айвазян, деталізував цю ситуацію. Він наголосив: "Направлення на медичний огляд військовослужбовців Національної гвардії здійснюється прямими начальниками від командира військової частини, йому рівних та вище, начальниками (керівниками) закладів охорони здоров’я за місцем лікування".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи є порушенням затягування проходження ВЛК.

Якщо військовозобов’язаний громадянин через велику кількість додаткових обстежень перевищить термін проходження військово-лікарської комісії, це не буде вважатися порушенням військового обліку. Але для цього йому потрібно звернутися до ТЦК і надати відповідні документи.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, коли щорічна ВЛК для військових є законною.

Військовослужбовці, як і військовозобов’язані громадяни, мають регулярно проходити військово-лікарські комісії. Але іти на ВЛК потрібно лише тоді, коли відповідний наказ видасть командир військової частини.