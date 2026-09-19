Могут ли в новой ВЛК отменить ограниченную пригодность к службе

Ведение документации. Фото: АрмияИнформ

Военнообязанные, которых ранее признали годными исключительно к службе в воинских частях обеспечения, учебных центрах или учреждениях, часто сталкиваются с вопросом пересмотра этого статуса. В частности, такие опасения возникают при поступлении на офицерские курсы для получения звания младшего лейтенанта, когда возникает необходимость проходить новый медицинский осмотр. Само по себе намерение получить офицерскую должность и связанный с этим визит в комиссию не приводят к автоматической отмене предыдущего решения ВЛК.

Об этом заявил юрист Евгений Корнийчук, передает Новини.LIVE.

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Могут ли на ВЛК изменить решение о предыдущем медосмотре

Юрист Евгений Корнийчук подчеркнул, что согласно Положению о военно-медицинской экспертизе, утвержденному приказом Минобороны № 402 от 14.08.2008, медицинский осмотр может преследовать различные цели. Например, определять как общую пригодность к службе, так и пригодность к обучению.

Если командование направляет человека именно на осмотр для определения годности к службе в армии, члены комиссии имеют законные основания заново оценить состояние здоровья. В таком случае на основании «Расписания болезней» теоретически возможно изменение предыдущего заключения на полную годность, однако такие действия должны опираться исключительно на реальные медицинские показатели.

В то же время пункт 4.1 того же Положения № 402 определяет, что во время военного положения медосмотр кандидатов на обучение на курсах профессионального военного образования вообще не проводится, в связи с чем следует тщательно изучать правовой статус конкретных курсов.

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Чтобы свести к минимуму риски пересмотра предварительного решения, юрист советует прежде всего получить на руки бланк направления и проверить цель медицинского осмотра, указанную в нём. Перед посещением комиссии обязательно следует подготовить копию предыдущего постановления ВЛК вместе с полным пакетом медицинских справок, выписок и результатов обследований, подтверждающих имеющиеся диагнозы и функциональные нарушения.

Если во время нового осмотра комиссия пытается изменить категорию годности вопреки имеющимся заболеваниям, гражданин должен потребовать четкого медицинского обоснования такого решения. В случае несогласия с выводами новое постановление можно обжаловать в комиссии более высокого уровня или в судебном порядке.

"Таким образом, само по себе прохождение ВЛК в связи с офицерскими курсами не означает автоматической отмены предыдущего решения о годности к службе в частях обеспечения. Ключевое значение имеет то, с какой целью выдано направление и какое именно постановление уполномоченная ВЛК должна принять по результатам осмотра", — подытожил юрист.

Как уже сообщали Новини.LIVE, семьи пропавших без вести защитников не могут претендовать на единовременную государственную помощь или наследство без судебного решения. Пока военнослужащий официально считается пропавшим без вести, семья не имеет доступа ни к выплатам, ни к его имуществу, поэтому близким приходится обращаться в местный суд. При наличии служебных актов из воинской части и показаний сослуживцев закон позволяет признать бойца умершим еще до окончания войны.

Между тем украинцы старше 52 лет массово подают иски против ТЦК, требуя списать их со учета по нормам законодательства, действовавшим до апреля 2014 года. Несмотря на то что Верховный Суд в таких спорах обычно поддерживает позицию военкоматов, суды первой и апелляционной инстанций нередко встают на сторону граждан, которые доказывают, что они автоматически утратили статус военнообязанных ещё тогда, когда им исполнилось сорок.