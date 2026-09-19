Чи можуть на новій ВЛК скасувати обмежену придатність до служби

Веденння документації. Фото: АрміяІнформ

Військовозобов'язані, яких раніше визнали придатними виключно до служби у військових частинах забезпечення, навчальних центрах чи установах, часто стикаються з питанням перегляду цього статусу. Зокрема, такі побоювання виникають у разі вступу на офіцерські курси для отримання звання молодшого лейтенанта, коли виникає необхідність проходити новий медичний огляд. Сам по собі намір здобути офіцерську посаду та пов'язаний із цим візит до комісії не призводять до автоматичного анулювання попередньої постанови ВЛК.

На цьому наголосив юрист Євген Корнійчук, передає Новини.LIVE.

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Чи можуть на ВЛК змінити рішення про попередній медогляд

Юрист Євген Корнійчук наголосив, що згідно з Положенням про військово-лікарську експертизу, затвердженим наказом Міноборони №402 від 14.08.2008, медогляд може мати різні цілі. Наприклад, визначати як загальну придатність до служби, так і придатність до навчання.

Якщо командування скеровує людину саме на огляд для визначення придатності до армії, члени комісії мають законні підстави заново оцінити стан здоров'я. У такому разі на основі Розкладу хвороб теоретично можлива зміна попереднього висновку на повну придатність, проте такі дії мають спиратися виключно на реальні медичні показники.

Водночас пункт 4.1 того ж Положення №402 визначає, що під час воєнного стану медогляд кандидатів на навчання на курсах професійної військової освіти взагалі не проводиться, через що слід ретельно вивчати правовий статус конкретних курсів.

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Аби мінімізувати ризики перегляду попереднього рішення, юрист радить насамперед отримати на руки бланк направлення та перевірити мету медичного огляду, зазначену в ньому. Перед візитом до комісії обов'язково варто підготувати копію попередньої постанови ВЛК разом із повним пакетом медичних довідок, виписок та результатів обстежень, які підтверджують наявні діагнози й функціональні порушення.

Якщо під час нового огляду комісія намагається змінити категорію придатності всупереч наявним хворобам, громадянин має вимагати чіткого медичного обґрунтування такого рішення. У разі незгоди з висновками нову постанову можна оскаржити до комісії вищого рівня або в судовому порядку.

"Отже, саме по собі проходження ВЛК у зв'язку з офіцерськими курсами не означає автоматичного скасування попереднього рішення про придатність до служби у частинах забезпечення. Ключове значення має те, з якою метою видано направлення та яку саме постанову уповноважена ВЛК повинна прийняти за результатами огляду", — підсумував юрист.

Як уже повідомляли Новини.LIVE, сім'ї зниклих безвісти захисників не можуть претендувати на одноразову державну допомогу чи спадщину без судового рішення. Поки військовий офіційно вважається зниклим, родина не має доступу ані до виплат, ані до його майна, тому близьким доводиться звертатися до місцевого суду. За наявності службових актів із військової частини та свідчень побратимів визнати бійця померлим закон дозволяє ще до завершення війни.

Тим часом українці, старші за 52 роки, масово подають позови проти ТЦК, вимагаючи списати їх з обліку за нормами законодавства, які діяли до квітня 2014 року. Попри те що Верховний Суд у таких спорах зазвичай підтримує позицію військкоматів, суди першої та апеляційної інстанцій нерідко стають на бік громадян, які доводять, що вони автоматично втратили статус військовозобов'язаних ще тоді, коли їм виповнилося сорок.