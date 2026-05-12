Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация ВВК для военного: ID командира можно взять в "Армія+"

ВВК для военного: ID командира можно взять в "Армія+"

Ua ru
Дата публикации 12 мая 2026 20:00
ВВК для военного: ID командира можно взять в Армія+
Приложение "Армія+". Фото: Минобороны

Военнослужащий Вооруженных сил Украины имеет право на военно-врачебную комиссию. Для того, чтобы подать рапорт через приложение "Армія+", нужно иметь ID командира. Юристы объяснили, как и где взять эту информацию.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Военнослужащие имеют право на ВВК

Военно-врачебная комиссия нужна для эффективного проведения общей или частичной мобилизации. Именно врачи военно-врачебной комиссии определяют пригодность гражданина к военной службе.

Военно-врачебная комиссия касается не только гражданского, военнообязанного населения. ВЛК могут и должны проходить также и действующие военнослужащие Вооруженных сил Украины.

Военнослужащий может инициировать процесс прохождения военно-врачебной комиссии. Это возможно, если у него проблемы со здоровьем или он получил ранения, травмы или контузии во время военной службы.

Читайте также:

Где взять ID командира: три варианта

К юристам обратился военнослужащий, который хочет пройти военно-врачебную комиссию. Он отметил, что не может получить ID командира для подачи рапорта через "Армія+": "Командиры меняются и ни один из них не предоставлял свой ID подчиненным".

Юристы, комментируя эту ситуацию, объяснили, как ее решить. Так, юрист Владислав Дерий отметил: "Если непосредственный командир не предоставляет номер ID, то в приложении "Армія+" есть вкладка, где можно оставить соответствующий запрос".

Существуют и другие варианты для получения ID-номера командира. Дерий отметил: "Можно подать рапорт на командира части с целью получения ID номера непосредственного командира. Также можете обратиться в службу делопроизводства для получения номера подразделения".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что военнослужащему в Украине для того, чтобы получить направление на ВВК, нужно обратиться в медсанчасть.

Военнослужащие, как и военнообязанные, тоже имеют право на прохождение военно-врачебной комиссии. Но сначала военному нужно пройти процесс лечения, если он имеет проблемы со здоровьем. Только после завершения лечения военнослужащего отправят на ВВК.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, когда ежегодная ВВК для военных является законной.

Военнослужащие, как и военнообязанные граждане, должны регулярно проходить военно-врачебные комиссии. Но идти на ВВК нужно только тогда, когда соответствующий приказ издаст командир воинской части.

ВВК военнослужащие Армия+
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации