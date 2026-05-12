ВВК для военного: ID командира можно взять в "Армія+"

Приложение "Армія+". Фото: Минобороны

Военнослужащий Вооруженных сил Украины имеет право на военно-врачебную комиссию. Для того, чтобы подать рапорт через приложение "Армія+", нужно иметь ID командира. Юристы объяснили, как и где взять эту информацию.

об этом написали на портале "Юристи.UA".

Военнослужащие имеют право на ВВК

Военно-врачебная комиссия нужна для эффективного проведения общей или частичной мобилизации. Именно врачи военно-врачебной комиссии определяют пригодность гражданина к военной службе.

Военно-врачебная комиссия касается не только гражданского, военнообязанного населения. ВЛК могут и должны проходить также и действующие военнослужащие Вооруженных сил Украины.

Военнослужащий может инициировать процесс прохождения военно-врачебной комиссии. Это возможно, если у него проблемы со здоровьем или он получил ранения, травмы или контузии во время военной службы.

Где взять ID командира: три варианта

К юристам обратился военнослужащий, который хочет пройти военно-врачебную комиссию. Он отметил, что не может получить ID командира для подачи рапорта через "Армія+": "Командиры меняются и ни один из них не предоставлял свой ID подчиненным".

Юристы, комментируя эту ситуацию, объяснили, как ее решить. Так, юрист Владислав Дерий отметил: "Если непосредственный командир не предоставляет номер ID, то в приложении "Армія+" есть вкладка, где можно оставить соответствующий запрос".

Существуют и другие варианты для получения ID-номера командира. Дерий отметил: "Можно подать рапорт на командира части с целью получения ID номера непосредственного командира. Также можете обратиться в службу делопроизводства для получения номера подразделения".

Военнослужащие, как и военнообязанные, тоже имеют право на прохождение военно-врачебной комиссии. Но сначала военному нужно пройти процесс лечения, если он имеет проблемы со здоровьем. Только после завершения лечения военнослужащего отправят на ВВК.

Военнослужащие, как и военнообязанные граждане, должны регулярно проходить военно-врачебные комиссии. Но идти на ВВК нужно только тогда, когда соответствующий приказ издаст командир воинской части.