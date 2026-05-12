ВЛК для військового: ID командира можна взяти в "Армія+"

Застосунок "Армія+". Фото: Міноборони

Військовослужбовець Збройних сил України має право на військово-лікарську комісію. Для того, аби подати рапорт через застосунок "Армія+", потрібно мати ID командира. Юристи пояснили, як і де взяти цю інформацію.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

Військовослужбовці мають право на ВЛК

Військово-лікарська комісія потрібна для ефективного проведення загальної чи часткової мобілізації. Саме лікарі військово-лікарської комісії визначають придатність громадянина до військової служби.

Військово-лікарська комісія стосується не лише цивільного, військовозобов’язаного населення. ВЛК можуть і мають проходити також і чинні військовослужбовці Збройних сил України.

Військовослужбовець може ініціювати процес проходження військово-лікарської комісії. Це можливо, якщо у нього проблеми зі здоров’ям чи він зазнав поранення, травми чи контузії під час військової служби.

Де взяти ID командира: три варіанти

До юристів звернувся військовослужбовець, який хоче пройти військово-лікарську комісію. Він наголосив, що не може отримати ID командира для подачі рапорту через "Армія+": "Командири змінюються і жоден с них не надавав свій ID підлеглим".

Юристи, коментуючи цю ситуацію, пояснили, як її вирішити. Так, юрист Владислав Дерій наголосив: "Якщо безпосередній командир не надає номер ID, то у застосунку "Армія+" є вкладка, де можна залишити відповідний запит".

Існують й інші варіанти для отримання ID-номера командира. Дерій зазначив: "Можна подати рапорт на командира частини з метою отримання ID номера безпосереднього командира. Також можете звернутись до служби діловодства для отримання номера підрозділу".

Військовослужбовці, як і військовозобов’язані, теж мають право на проходження військово-лікарської комісії. Але спочатку військовому потрібно пройти процес лікування, якщо він має проблеми зі здоров’ям. Тільки після завершення лікування військовослужбовця відправлять на ВЛК.

Військовослужбовці, як і військовозобов’язані громадяни, мають регулярно проходити військово-лікарські комісії. Але іти на ВЛК потрібно лише тоді, коли відповідний наказ видасть командир військової частини.