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Главная Мобилизация ВВК для забронированного: гражданин имеет право вызвать ГБР

ВВК для забронированного: гражданин имеет право вызвать ГБР

Ua ru
Дата публикации 8 июня 2026 20:00
ВВК для забронированного: гражданин имеет право вызвать ГБР
Работа группы оповещения ТЦК. Фото: NV

Граждан, которые имеют бронирование от мобилизации, не должны направлять на военно-врачебную комиссию. Забронированные граждане, которым группа оповещения ТЦК хочет вручить повестку, имеют право на обжалование этих действий прямо на месте. В частности, они имеют право вызвать полицию или даже ГБР.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Критически важные предприятия и бронирования

Работники критически важных предприятий имеют право бронировать своих работников от мобилизации. Бронирование может касаться как всех военнообязанных работников компании, так и части.

Процент, выделенный на бронирование, зависит от того, к какой категории годности относится то или иное предприятие. В целом же для того, чтобы получить статус критически важного для отечественной экономики предприятия, необходимо соблюдение ряда обязательных условий.

К юристам обратился гражданин, имеющий на работе оформленное бронирование. Он поинтересовался, может ли группа оповещения ТЦК вручить ему повестку на военно-врачебную комиссию.

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Когда против ТЦК можно вызвать ГБР

Мужчину, в частности, заинтересовало, могут ли его доставить в ТЦК для прохождения ВВК. Юристы, комментируя эту ситуацию, объяснили, что гражданина с бронированием не должны задерживать и даже вручать ему повестки на военно-врачебную комиссию.

Юрист Владислав Дерий подчеркнул: "Скорее всего, после предъявления ВОД, процедура ограничится обновлением данных. Если же Вам будут пытаться вручить другие документы (например, направление на ВВК), Вы имеете право заметить, что сейчас Вы являетесь забронированным, а следовательно, имеете право на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации и не подлежите направлению на ВВК".

Дерий добавил, что в такой ситуации гражданин имеет вполне законное право прямо на месте пожаловаться на действия представителей ТЦК. Юрист подчеркнул: "Направление является превышением служебных полномочий и является основанием для вызова полиции и ГБР".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, где может пройти ВВК военный на лечении.

Военнослужащий, который имеет проблемы со здоровьем, имеет право пройти военно-врачебную комиссию для уточнения состояния годности к военной службе. Юристы объяснили, где именно будет происходить процесс ВВК, если воин в это время находится на лечении.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что сроки для повторного осмотра временно непригодного гражданина могут быть разными.

На военно-врачебной комиссии гражданина могут признать временно непригодным к военной службе. Временно непригодные граждане должны обязательно пройти переосвидетельствование. Юристы объяснили, когда именно нужно проходить переосвидетельствование временно непригодным.

ГБР бронирование ВВК
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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