ВЛК для заброньованого: громадянин має право викликати ДБР

Робота групи оповіщення ТЦК. Фото: NV

Громадян, які мають бронювання від мобілізації, не повинні направляти на військово-лікарську комісію. Заброньовані громадяни, яким група оповіщення ТЦК хоче вручити повістку, мають право на оскарження цих дій прямо на місці. Зокрема, вони мають право викликати поліцію чи навіть ДБР.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Критично важливі підприємства і бронювання

Працівники критично важливих підприємств мають право бронювати своїх працівників від мобілізації. Бронювання може стосуватися як усіх військовозобов’язаних працівників компанії, так і частини.

Відсоток, виділений на бронювання, залежить від того, до якої категорії придатності належить те чи інше підприємство. Загалом же для того, аби отримати статус критично важливого для вітчизняної економіки підприємства, потрібне дотримання низки обов’язкових умов.

До юристів звернувся громадянин, який має на роботі оформлене бронювання. Він поцікавився, чи може група оповіщення ТЦК вручити йому повістку на військово-лікарську комісію.

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Коли проти ТЦК можна викликати ДБР

Чоловіка, зокрема, зацікавило, чи можуть його доставити в ТЦК для проходження ВЛК. Юристи, коментуючи цю ситуацію, пояснили, що громадянина з бронюванням не повинні затримувати і навіть вручати йому повістки на військово-лікарську комісію.

Юрист Владислав Дерій підкреслив: "Швидше за все, після пред’явлення ВОД, процедура обмежиться оновленням даних. Якщо ж Вам намагатимуться вручити інші документи (наприклад, направлення на ВЛК), Ви маєте право зауважити, що наразі Ви є заброньованим, а отже, маєте право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації і не підлягаєте направленню на ВЛК".

Дерій додав, що у такій ситуації громадянин має цілком законне право прямо на місці поскаржитися на дії представників ТЦК. Юрист наголосив: "Направлення є перевищенням службових повноважень і є підставою для виклику поліції та ДБР".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, де може пройти ВЛК військовий на лікуванні.

Військовослужбовець, який має проблеми зі здоров’ям, має право пройти військово-лікарську комісію для уточнення стану придатності до військової служби. Юристи пояснили, де саме відбуватиметься процес ВЛК, якщо воїн в цей час перебуває на лікуванні.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що строки для повторного огляду тимчасово непридатного громадянина можуть бути різними.

На військово-лікарській комісії громадянина можуть визнати тимчасово непридатним до військової служби. Тимчасово непридатні громадяни мають обов’язково пройти переогляд. Юристи пояснили, коли саме потрібно проходити переогляд тимчасово непридатним.