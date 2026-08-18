ВВК фальсифицировали диагнозы: какие болезни покупали чаще всего

Мужчина на приеме у врача. Фото иллюстративное: armyinform.com

Любомир Кучер Редактор, юрист

В Украине правоохранительные органы отменили уже шесть с половиной тысяч незаконных решений военно-врачебных комиссий (ВВК). Злоумышленники массово изготавливали фиктивные медицинские документы, благодаря которым военнообязанные мужчины незаконно получали статус непригодных к службе и уклонялись от призыва в армию во время мобилизации.

Об этом в интервью "Цензор.НЕТ" сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины — начальник Главного следственного управления, временно исполняющий обязанности главы Национальной полиции Украины Максим Цуцкиридзе, передает Новини.LIVE.

Какие заболевания использовались чаще всего

Следователи выяснили, что большинство манипуляций касалось проблем с опорно-двигательным аппаратом, сердцем и сосудами, а также неврологических заболеваний. Полицейские также выявляли случаи с вымышленными психическими расстройствами, заболеваниями зрения, слуха и внутренних органов.

​Схемы заработка действовали через врачей, сотрудников ТЦК и посредников. Мошенники либо полностью подделывали медицинские карты пациентов, либо за деньги вносили туда заведомо ложные сведения.

"В одних случаях в медицинские документы вносили заведомо ложные сведения о диагнозе, на основании которого человека признавали негодным к службе. В других — за деньги изготавливали медицинские документы с фиктивными диагнозами", — отметил Максим Цуцкиридзе.

Как сообщал Новини.LIVE со ссылкой на временно исполняющего обязанности главы Национальной полиции Украины Максима Цуцкиридзе, почти 2,5 тысячи сотрудников могли незаконно получить отсрочку от призыва. Правоохранители проверяют эту информацию. Также расследуются коррупционные схемы в военкоматах.

Ранее Новини.LIVE писал, что в новом учебном году 2026/2027 будут действовать обновленные требования к получению отсрочки от мобилизации для учащихся. Студентам и аспирантам необходимо проверить актуальность своих данных в системе ЕГЭБО. Отныне статус обучения будут проверять через государственные реестры, а отсрочку будут предоставлять только на один семестр.