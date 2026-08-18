Какие правила оформления отсрочки будут действовать для студентов осенью 2026 года

Студенты. Фото иллюстративное: nung.edu.ua

С началом нового учебного года студенты, аспиранты и другие обучающиеся должны обратить особое внимание на изменения в процедурах, касающихся отсрочки от мобилизации. Чтобы избежать лишних проблем, важно убедиться, что все данные об обучении корректно отображаются в базе ЕГЭБО, ведь теперь именно информация из этого реестра является основным подтверждением статуса.

Об этом со ссылкой на постановление правительства № 978 от 29 июля 2026 года сообщает Новини.LIVE.

Как будет действовать отсрочка в новом учебном году

​Главное изменение заключается в сроках действия отсрочки. Теперь ее предоставляют только на семестр продолжительностью не более шести месяцев.

​На что стоит обратить внимание:

​Статус в ЕГЭБО. Это главный документ. Следует проверить, внесена ли туда актуальная информация об обучении.

главный документ. Следует проверить, внесена ли туда актуальная информация об обучении. ​Форма обучения. Отсрочка действует только для тех, кто учится по дневной или дуальной форме.

Отсрочка действует только для тех, кто учится по дневной или дуальной форме. ​Последовательность. Важно получать уровень образования, превышающий предыдущий.

Важно получать уровень образования, превышающий предыдущий. ​Автоматическая проверка. Государство теперь автоматически сверяет данные через реестры. Если система обнаруживает, что основания для отсрочки исчезли, ее могут отменить в течение семи дней.

Если обучение прерывается или его форма меняется на заочную, право на отсрочку исчезает. В случае изменения основания для отсрочки необходимо подать заявление в ТЦК — пока комиссия будет принимать решение, предыдущая отсрочка будет действовать. ​Кроме того, пока отсрочка действует, человека не направляют на ВВК. Исключение составляют только случаи, когда студент сам выразил желание пройти обследование или подписал контракт с ВСУ.

Перед началом занятий следует проверить военно-учетный документ и наличие в нём отметки о действующей отсрочке.

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Ранее Новини.LIVE со ссылкой на статью 23 Закона Украины № 3543 сообщал, что в августе текущего года правила мобилизации студентов остаются неизменными. Право на отсрочку имеют только те, кто обучается впервые на дневной или дуальной форме. Заочники и соискатели второго образования подлежат призыву на общих основаниях.

Также Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристы.UA" писал, что выпускников колледжей могут мобилизовать. В период, когда студент закончил обучение в колледже и поступает в университет, отсрочка не действует. Такого абитуриента могут призвать в армию.