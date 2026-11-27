Медицинское обследование мужчины. Фото: ГПСУ

Военные могут официально подтвердить, что ухудшение здоровья является следствием боевого ранения или контузии, даже спустя месяцы или годы после получения травмы. С октября 2026 года командиры воинских частей выдают приказ о ранении по единому образцу в течение пяти дней. Даже если справки об обстоятельствах травмы нет на руках, военнослужащий может инициировать её оформление и доказать связь болезни со службой.

Об этом напомнили в Сумском ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Реклама

Как доказать, что болезнь возникла из-за боевых действий

Последствия боевых травм нередко дают о себе знать не сразу. Военнослужащий может получить контузию под обстрелом еще весной, пройти лечение, вернуться в строй и лишь через несколько месяцев или даже лет столкнуться с серьезным ухудшением самочувствия.

Даже если врачи связывают эти симптомы с перенесённой травмой, самого диагноза или факта пребывания под обстрелом для государства недостаточно. Для получения надлежащих выплат или льгот необходимо документально доказать обстоятельства ранения и его связь с нынешним состоянием.

От правильности оформленных документов напрямую зависят четыре вещи:

Читайте также:

установление причинно-следственной связи травмы с защитой Родины;

дальнейшее прохождение ВВК и определение годности к военной службе;

оформление инвалидности вследствие войны при наличии оснований;

получение законных выплат и социальных гарантий.

Единый приказ за пять дней и что делать без справки

Самой сложной обычно является ситуация, когда у военнослужащего нет на руках справки об обстоятельствах травмы. Для этого нужно обратиться в свою воинскую часть, выяснить, оформлялись ли соответствующие документы, и при необходимости инициировать их создание или исправление.

Чтобы упорядочить этот процесс и сократить количество ошибок, в октябре 2026 года Министерство обороны ввело единый образец приказа командира воинской части о получении ранения, травмы, контузии или увечья.

Согласно новым правилам, командир обязан издать такой приказ в течение пяти дней с момента происшествия или получения информации о нем. В документе фиксируются обстоятельства ранения, задачи, которые выполнял военнослужащий, оказание медицинской помощи и эвакуация. Именно этот приказ становится основой для оформления справки об обстоятельствах травмы, без которой не обойтись во время ВВК и назначения выплат.

Какие документы следует собрать для ВВК

Чтобы доказать связь болезни с давним ранением, бойцу нужно обратиться к врачу, пройти необходимые обследования и собрать все документы, оставшиеся после травмы.

Следует собрать следующие документы:

Первичная медицинская карта, в которой зафиксировано оказание первой помощи сразу после ранения.

Справка об обстоятельствах травмы (ранения, контузии, увечья) с указанием даты, места и обстоятельств происшествия.

Выписки из больниц, особенно записи о первом обращении, поставленных диагнозах и последующем лечении.

Результаты современных обследований — МРТ, КТ, аудиограммы и другие исследования, подтверждающие нынешние последствия.

Документы из воинской части, в частности справка о непосредственном участии в мероприятиях по обеспечению обороны Украины и другие документы, подтверждающие выполнение задач.

В ТЦК советуют очень внимательно проверять справку об обстоятельствах травмы, поскольку ошибка в дате, месте или характере повреждения может существенно затруднить установление причинно-следственной связи.

Повторное рассмотрение в штатной ВВК и обжалование отказа

Если военно-врачебная комиссия ранее уже рассматривала вопрос о причинно-следственной связи, но тогда не хватило необходимых доказательств, дело не считается закрытым навсегда.

После появления новых документов военнослужащий имеет право подать заявление в штатную ВВК с просьбой повторно установить причинно-следственную связь, приложив собранные материалы.

В случае несогласия с постановлением ВВК его можно обжаловать в вышестоящей военно-медицинской комиссии или в суде. Перед подачей жалобы следует внимательно изучить текст заключения, чтобы понять причину отказа.

Иногда комиссии просто не хватает медицинских справок, подтверждения обстоятельств ранения или данных о развитии заболевания. В таком случае достаточно предоставить недостающие справки, исправить ошибки и повторно поднять вопрос. В то же время не каждое заболевание, возникшее после ранения, автоматически признается его следствием. ВВК каждый раз оценивает конкретные медицинские данные и подтвержденные обстоятельства.

Новини.LIVE сообщали, что в военное время справка военно-медицинской комиссии о годности к службе остается действительной лишь один год с момента прохождения осмотра. Однако истечение этого срока автоматически не делает военнообязанного нарушителем.

Лиц, имеющих действующую отсрочку или отсрочку от призыва, как правило, вообще не вызывают на повторную проверку к врачам, если этого прямо не требуют отдельные нормы закона.

В то же время добиться отмены уже принятого заключения медиков через суд на практике практически невозможно. Примером этого стало дело жителя Тернопольской области. Он требовал признать недействительными решение ВВК, приказ ТЦК о призыве и зачислении в часть, уверяя, что осмотр был поверхностным, а результаты анализов внесли в дело уже после вердикта о годности. Однако суды обеих инстанций отклонили эти требования.