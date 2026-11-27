Медобстеження чоловіка. Фото: ДПСУ

Військові можуть офіційно підтвердити, що погіршення здоров'я є наслідком бойового поранення чи контузії, навіть через місяці або роки після отримання травми. Із жовтня 2026 року командири військових частин видають наказ про поранення за єдиним зразком протягом п'яти днів. Навіть якщо довідки про обставини травми немає на руках, військовий може ініціювати її оформлення та довести зв'язок хвороби зі службою.

Про це нагадали у Сумському ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

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Як довести, що хвороба виникла через бойові дії

Наслідки бойових травм нерідко дають про себе знати не одразу. Військовий може перенести контузію під обстрілом ще навесні, пройти лікування, повернутися у стрій і лише через кілька місяців чи навіть років зіткнутися зі серйозним погіршенням самопочуття.

Навіть якщо лікарі пов'язують ці симптоми з перенесеною травмою, самого діагнозу чи факту перебування під обстрілом для держави замало. Для отримання належних виплат чи пільг потрібно документально довести обставини поранення та його зв'язок із нинішнім станом.

Від правильності зібраних паперів напряму залежать чотири речі:

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встановлення причинного зв'язку травми із захистом Батьківщини;

подальше проходження ВЛК та визначення придатності до військової служби;

оформлення інвалідності внаслідок війни за наявності підстав;

отримання законних виплат і соціальних гарантій.

Єдиний наказ за п'ять днів і що робити без довідки

Найскладнішою зазвичай є ситуація, коли військовий не має на руках довідки про обставини травми. Для цього потрібно звернутися до своєї військової частини, з'ясувати, чи оформлювалися відповідні папери, і за потреби ініціювати їх створення або виправлення.

Щоб упорядкувати цей процес і зменшити кількість помилок, у жовтні 2026 року Міністерство оборони запровадило єдиний зразок наказу командира військової частини про отримання поранення, травми, контузії чи каліцтва.

За новими правилами командир зобов'язаний видати такий наказ протягом п'яти днів із моменту події або отримання інформації про неї. У документі фіксують обставини поранення, завдання, які виконував військовий, надання медичної допомоги та евакуацію. Саме цей наказ стає основою для оформлення довідки про обставини травми, без якої не обійтися під час ВЛК і призначення виплат.

Які документи варто зібрати для ВЛК

Щоб довести зв'язок хвороби з давнім пораненням, бійцю потрібно звернутися до лікаря, пройти необхідні обстеження та підняти всі папери, що залишилися після травми.

Варто зібрати такі документи:

Первинна медична картка, у якій зафіксували надання першої допомоги одразу після поранення.

Довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва) із зазначенням дати, місця та обставин події.

Виписки з лікарень, особливо записи про найперше звернення, встановлені діагнози та подальше лікування.

Результати сучасних обстежень — МРТ, КТ, аудіограми та інші дослідження, що підтверджують нинішні наслідки.

Документи від військової частини, зокрема довідка про безпосередню участь у заходах із забезпечення оборони України та інші папери, які підтверджують виконання завдань.

У ТЦК радять дуже уважно перевіряти довідку про обставини травми, бо помилка в даті, місці чи характері ушкодження здатна суттєво ускладнити встановлення причинного зв'язку.

Повторний розгляд у штатній ВЛК та оскарження відмови

Якщо військово-лікарська комісія раніше вже розглядала питання причинного зв'язку, але тоді не вистачило потрібних доказів, справа не є закритою назавжди.

Після появи нових документів військовослужбовець має право подати заяву до штатної ВЛК із проханням повторно встановити причинний зв'язок, додавши зібрані матеріали.

У разі незгоди з постановою ВЛК її можна оскаржити у вищій військово-лікарській комісії або в суді. Перед поданням скарги варто уважно вивчити текст висновку, щоб зрозуміти причину відмови.

Інколи комісії просто бракує медичних довідок, підтвердження обставин поранення чи даних про розвиток захворювання. У такому разі достатньо донести відсутні довідки, виправити помилки й повторно порушити питання. Водночас кожна хвороба, що з'явилася після поранення, не визнається його наслідком автоматично. ВЛК щоразу оцінює конкретні медичні дані та підтверджені обставини.

Новини.LIVE повідомляли, що у воєнний час довідка військово-лікарської комісії про придатність до служби залишається чинною лише один рік із моменту проходження огляду. Однак завершення цього терміну автоматично не робить військовозобов'язаного порушником.

Власників чинної відстрочки чи броні зазвичай узагалі не викликають на повторну перевірку до лікарів, якщо цього прямо не вимагають окремі норми закону.

Водночас домогтися скасування вже ухваленого висновку медиків через суд на практиці майже неможливо. Прикладом цього стала справа мешканця Тернопільщини. Він вимагав визнати недійсними рішення ВЛК, наказ ТЦК про призов і зарахування до частини, запевняючи, що огляд був поверхневим, а результати аналізів внесли до справи вже після вердикту про придатність. Проте суди обох інстанцій відхилили ці вимоги.