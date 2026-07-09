ВВК не требуется при наличии брони: единственное исключение

Гражданин проходит ВВК. Фото: "Суспільне". Коллаж: Новини.LIVE

Светлана Красноштан Редактор

Военно-врачебная комиссия необходима для определения граждан, пригодных к военной службе. Граждане, имеющие отсрочку от мобилизации, не должны проходить военно-врачебную комиссию. Но есть одно исключение, когда даже таким лицам необходимо явиться на ВМК.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Военно-врачебная комиссия в ТЦК

Одним из ключевых элементов воинского учета и всеобщей мобилизации является военно-врачебная комиссия. ВВК можно проводить как в помещении ТЦК, так и в медицинских учреждениях (поликлиниках или больницах).

Военно-врачебная комиссия необходима для того, чтобы определить, кто из граждан, состоящих на воинском учете, годен к службе в ВСУ. Те, кто получает статус «годен к военной службе», могут быть мобилизованы.

Непригодные к военной службе граждане не подлежат мобилизации. В дальнейшем их должны полностью исключить из воинского учета.

Исключение: когда при наличии отсрочки необходимо пройти ВВК

К юристам обратился гражданин, имеющий оформленное отсрочку от призыва. Он поинтересовался, нужно ли ему в этом статусе проходить военно-врачебную комиссию.

Юристы, комментируя эту ситуацию, отметили, что ВВК для таких граждан не является обязательной. Юрист Владислав Дерий подчеркнул: "Забронированное лицо не обязано самостоятельно проходить ВВК, и никаких последствий для него не будет".

Дерий напомнил об единственном исключении для этой категории граждан, состоящих на воинском учете: "В соответствии с пунктом 63 постановления КМУ № 560 военнообязанные, у которых срок действия отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, не истек, на медицинский осмотр не направляются, кроме случаев, когда военнообязанные принимаются на военную службу по контракту. То есть согласно этому постановлению военнообязанные, имеющие отсрочку от призыва (в том числе забронированные), направляются на ВВК только по их собственному желанию".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, каковы основные правила прохождения ВВК военнослужащими.

Военнослужащие, как и военнообязанные, могут пройти военно-врачебную комиссию. Это необходимо для установления актуального состояния здоровья и годности к военной службе. Юристы объяснили, кто должен выдать военнослужащему направление на ВВК.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что через год после предыдущей ВВК самому идти на комиссию не нужно, следует дождаться повестки ТЦК.

Военно-врачебную комиссию во время действия военного положения военнообязанные граждане должны проходить каждый год. Однако законодательство не предъявляет к гражданину требований относительно самостоятельного прохождения ВВК. Необходимо дождаться направления или повестки от ТЦК.