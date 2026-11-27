Медицинский осмотр в ВСУ. Фото: Армия.Inform

Два человека с одинаковой записью "ВСД" в медицинской карте могут выйти из военно-медицинской комиссии с совершенно противоположными решениями. Все потому, что термины "вегето-сосудистая дистония" и "нейроциркуляторная дистония" унаследованы от советской медицины, ведь в современной Международной классификации болезней такого отдельного диагноза не существует.

Какие важные справки нужно взять с собой и что может служить основанием для непригодности к службе, объясняет Новини.LIVE со ссылкой на приказ Министерства обороны Украины № 402.

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Как правильно называется вегето-сосудистая дистония в современной медицинской практике

Сегодня врачи перекодируют эти жалобы по МКБ-10: чаще всего как G90 ( расстройства вегетативной нервной системы) или F45.3 ( соматоформная вегетативная дисфункция и нейроциркуляторная дистония, подтвержденная в стационаре). Именно эти два кода и оценивает ВВК по статье 83 Перечня болезней (приказ Минобороны № 402), ориентируясь не на название болезни, а на реальный масштаб нарушений в организме.

Самая частая ошибка военнообязанных заключается в том, что они идут на ВВК только с обычной амбулаторной карточкой, где годами записаны жалобы от семейного врача. Для комиссии это не является доказательством, поскольку без объективных исследований человека с реальными проблемами часто признают годным "по умолчанию".

Чтобы жалобы были учтены по статье 83, документы нужно подготовить заранее:

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выписку из стационара — именно наблюдение в больнице, а не разовый прием в поликлинике, является главным условием для установления диагноза;

ЭКГ и суточный (холтеровский) мониторинг сердца — чтобы зафиксировать нарушения ритма и проводимости;

суточный мониторинг артериального давления — для подтверждения его резких перепадов;

заключения профильных специалистов — кардиолога, невролога, а при соматоформной вегетативной дисфункции также психиатра;

архивные выписки из истории болезни за предыдущие годы, если проблема тянется давно.

Когда полностью снимают с учета, а кого мобилизуют с определёнными ограничениями

Полную негодность со снятием с воинского учета предусматривает только пункт 83-а. Его применяют в самых тяжелых случаях. В частности, когда у человека зафиксированы значительные и стойкие нарушения, наблюдаются частые обмороки, сильные скачки давления и сбои сердечного ритма, которые не поддаются лечению.

Если проявления умеренные, снижают трудоспособность, но не являются критическими, комиссия ставит пункт 83-б. Это ограниченная годность, с которой направляют служить только в части обеспечения, логистики, ТЦК и СП или учебные центры и учреждения. При лёгких и нерегулярных проявлениях действует пункт 83-в. В таких случаях годность определяют индивидуально, хотя часто также с ограничениями относительно места службы.

Отдельно действует строгое правило для всех, кто имеет склонность к потере сознания. Независимо от того, какую именно категорию годности указала ВВК, таким людям запрещено управлять транспортом, работать на высоте, а также вблизи движущихся механизмов, огня или воды.

Как обжаловать решение ВВК, если оно некорректно

Если комиссия проигнорировала документы или не учла реальное состояние здоровья, постановление можно пересмотреть в следующем порядке:

Получить на руки письменное заключение ВВК с точно указанной статьёй и пунктом Расписания болезней. Приложить документы, которых не хватило во время осмотра: свежие результаты обследований, выписки из стационара и заключения профильных врачей. Подать заявление на повторный контрольный осмотр в ВВК более высокого уровня. Обратиться с жалобой в Центральную ВВК, если региональная комиссия отказалась пересматривать решение. Подать иск в административный суд. Но если административное обжалование не дало результата, постановления ЦВВК можно обжаловать в судебном порядке.

Новини.LIVE сообщали, что в 2026 году после ликвидации МСЭК третью группу инвалидности будут подтверждать новые экспертные группы. Врачи оценивают, насколько болезнь мешает работе организма, и могут признать человека годным или направить в тыловые подразделения.

Из-за этого бойцов с тяжелыми травмами позвоночника или грыжами часто хотят вернуть на передовую сразу после больницы, поскольку по документам они остаются годными. Поскольку прямой отказ выходить на позиции из-за боли грозит тюрьмой, военным важно добиться повторной медкомиссии, чтобы документально доказать необходимость лечения.