Медогляд в ЗСУ. Фото: Армія.Inform

Дві людини з однаковим записом "ВСД" у медичній картці можуть вийти з військово-лікарської комісії з абсолютно протилежними рішеннями. Усе через те, що терміни "вегето-судинна дистонія" та "нейроциркуляторна дистонія" залишилися у спадок від радянської медицини, адже у сучасній Міжнародній класифікації хвороб такого окремого діагнозу не існує.

Які важливі довідки треба взяти із собою та що може бути підставою для непридатності до служби пояснює Новини.LIVE з посиланням на наказ Міністерства оборони України №402.

Реклама

Як правильно називається вегето-судинна дистонія в сучасній медичній практиці

Сьогодні лікарі перекодовують ці скарги за МКХ-10: найчастіше як G90 (розлади вегетативної нервової системи) або F45.3 (соматоформна вегетативна дисфункція та нейроциркуляторна дистонія, підтверджена в стаціонарі). Саме ці два коди й оцінює ВЛК за статтею 83 Розкладу хвороб (наказ Міноборони № 402), дивлячись не на назву хвороби, а на реальний масштаб порушень в організмі.

Найчастіша помилка військовозобов'язаних полягає у тому, що вони йдуть на ВЛК лише зі звичайною амбулаторною карткою, де роками записані скарги від сімейного лікаря. Для комісії це не доказ, оскільки без об'єктивних досліджень людину з реальними проблемами часто визнають придатною "за замовчуванням".

Щоб скарги врахували за статтею 83, документи потрібно підготувати заздалегідь:

Читайте також:

виписку зі стаціонару — саме спостереження в лікарні, а не разовий прийом у поліклініці, є головною умовою для встановлення діагнозу;

ЕКГ і добовий (холтерівський) моніторинг серця — щоб зафіксувати порушення ритму та провідності;

добовий моніторинг артеріального тиску — для підтвердження його різких перепадів;

висновки профільних спеціалістів — кардіолога, невролога, а при соматоформній вегетативній дисфункції також психіатра;

архівні виписки з історії хвороби за попередні роки, якщо проблема тягнеться давно.

Коли повністю знімають з обліку, а кого мобілізують з певними обмеженнями

Повну непридатність зі зняттям із військового обліку дає лише пункт 83-а. Його застосовують у найтяжчих випадках. Зокрема, коли в людини зафіксовані значні й стійкі порушення, є часті непритомності, сильні стрибки тиску та збої серцевого ритму, які не піддаються лікуванню.

Якщо прояви помірні, знижують працездатність, але не є критичними, комісія ставить пункт 83-б. Це обмежена придатність, із якою направляють служити лише в частини забезпечення, логістики, ТЦК та СП або навчальні центри й заклади. При легких і нерегулярних проявах діє пункт 83-в. В таких випадках придатність визначають індивідуально, хоча часто також із обмеженнями щодо місця служби.

Окремо діє суворе правило для всіх, хто має схильність до втрати свідомості. Незалежно від того, яку саме категорію придатності вказала ВЛК, таким людям заборонено керувати транспортом, працювати на висоті, а також біля рухомих механізмів, вогню чи води.

Як оскаржити рішення ВЛК, якщо рішення некоректне

Якщо комісія проігнорувала документи або не врахувала реальний стан здоров'я, постанову можна переглянути в такому порядку:

Забрати на руки письмовий висновок ВЛК із точно вказаною статтею та пунктом Розкладу хвороб. Долучити документи, яких не вистачило під час огляду: свіжі результати обстежень, виписки зі стаціонару й висновки профільних лікарів. Подати заяву на повторний контрольний огляд до ВЛК вищого рівня. Звернутися зі скаргою до Центральної ВЛК, якщо регіональна комісія відмовилася переглядати рішення. Подати позов до адміністративного суду. Але якщо адміністративне оскарження не дало результату, постанови ЦВЛК можна оскаржити в судовому порядку.

Новини.LIVE повідомляли, що в 2026 році після ліквідації МСЕК третю групу інвалідності підтверджують нові експертні команди. Лікарі дивляться, наскільки хвороба заважає роботі організму, і можуть визнати людину придатною або направити в тилові підрозділи.

Через це бійців із важкими травмами хребта чи грижами часто хочуть повернути на передову одразу після лікарні, бо за документами вони лишаються придатними. Оскільки пряма відмова йти на позиції через біль загрожує тюрмою, військовим важливо домогтися повторної медкомісії, щоб документально довести потребу в лікуванні.