ВВК с броней: если оформил электронное направление, нужно идти

Приложение "Резерв+", в котором можно самостоятельно оформить электронное направление на ВВК. Фото: Новини.LIVE

После изменений в законодательстве военно-врачебную комиссию должны проходить только военнообязанные граждане. При этом граждане с бронированием не подлежат прохождению ВВК. Единственным исключением является ситуация, когда мужчина самостоятельно оформил электронное направление на ВВК в "Резерв+".

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

ВЛК только для военнообязанных

В особый период, в течение действия военного положения, в процессе воинского учета в Украине произошли определенные изменения. Часть этих изменений касается, в частности, военно-врачебной комиссии.

Эти изменения отменили военно-врачебные комиссии для призывников. Ранее для того, чтобы встать на воинский учет, нужно было пройти ВВК.

Сейчас в этом нет необходимости. На воинский учет граждане зачисляются автоматически, а ВВК проходят только военнообязанные граждане.

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Когда гражданин с отсрочкой должен пройти ВВК

К юристам обратился военнообязанный гражданин, у которого оформлено отсрочка от мобилизации. Он поинтересовался, нужно ли ему проходить ежегодную военно-врачебную комиссию.

Гражданин подчеркнул, что он сам создал электронное направление в "Резерв+". Юристы объяснили, что главная проблема этой ситуации заключается именно в том, что гражданин самостоятельно создал электронное направление.

Юрист Владислав Дерий рассказал подробнее об этой проблеме: "Вам не нужно самостоятельно оформлять направление на ВВК, ведь такой обязанности у вас нет. Кроме того, ТЦК также не имеет права направлять вас на ВВК при действующей отсрочке. К сожалению, если вы уже оформили направление, то вы должны явиться в медицинское учреждение, указанное в направлении, ведь за неявку вас могут объявить в розыск".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что в случае истечения срока действия ВВК в ТЦК самостоятельно обращаться не нужно.

Военно-врачебную комиссию во время войны нужно проходить ежегодно. Но сам гражданин не должен быть инициатором прохождения ВВК. А при наличии отсрочки от мобилизации он вообще не должен проходить комиссию.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, нужно ли после снятия с воинского учета проходить ВВК ежегодно.

Если гражданина сняли с воинского учета по состоянию здоровья, ему не нужно ежегодно проходить военно-врачебную комиссию. Юристы объяснили, что означает дата ограничения срока в электронном воинско-учетном документе.