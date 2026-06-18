ВЛК з бронею: якщо оформив е-направлення, треба йти

Застосунок "Резерв+", де можна самостійно створити електронне направлення на ВЛК. Фото: Новини.LIVE

Після змін у законодавстві військово-лікарську комісію мають проходити тільки військовозобов’язані громадяни. При цьому громадяни з бронюванням не підлягають ВЛК. Єдиним винятком є та ситуація, коли чоловік сам створив е-направлення на ВЛК у "Резерв+".

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

ВЛК тільки для військовозобов’язаних

У особливий період, протягом дії воєнного стану, у процесі військового обліку в Україні відбулися певні зміни. Частина цих змін стосується, зокрема, військово-лікарської комісії.

Ці зміни скасували військово-лікарські комісії для призовників. Раніше для того, аби стати на військовий облік, потрібно було пройти ВЛК.

Зараз це не потрібно. На військовий облік громадяни зараховуються автоматично, а ВЛК проходять тільки військовозобов’язані громадяни.

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Коли громадянин з бронею мусить піти на ВЛК

До юристів звернувся військовозобов’язаний громадянин, який має оформлене бронювання від мобілізації. Він поцікавився, чи потрібно йому проходити щорічну військово-лікарську комісію.

Громадянин наголосив, що він сам створив електронне направлення у "Резерв+". Юристи пояснили, що головна проблема цієї ситуації саме у тому, що громадянин самостійно створив е-направлення.

Юрист Владислав Дерій розповів детальніше про цю проблему: "Вам не потрібно самостійно брати направлення на ВЛК, адже такого обов'язку у Вас немає. Окрім того, ТЦК також не має права направляти Вас на ВЛК під час діючого бронювання. На жаль, якщо Ви вже сформували направлення, то Ви повинні явитись до закладу охорони здоров'я, який зазначений в направленні, адже за неявку можуть оголосити в розшук".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що у випадку, коли термін дії ВЛК закінчився, до ТЦК самостійно іти не треба.

Військово-лікарську комісію під час війни потрібно проходити щороку. Але сам громадянин не повинен бути ініціатором проходження ВЛК. А за наявності відстрочки від мобілізації він взагалі не повинен проходити комісію.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, чи треба після виключення з військового обліку проходити ВЛК щороку.

Якщо громадянина виключили з військового обліку через стан здоров’я, йому не потрібно щороку проходити військово-лікарську комісію. Юристи пояснили, що означає дата обмеження терміну в електронному військово-обліковому документі.