Заключение врача и мобилизация. Фото: коллаж Новини.LIVE

Военно-медицинская комиссия признала его здоровым, а адвокат представил документы о шизофрении и инвалидности. В Харькове суд рассмотрел дело мужчины, которого мобилизовали за один день. Судьи, несмотря на имеющиеся документальные подтверждения болезни у мужчины, всё же отказались отменить приказ ТЦК, заявив, что не имеют права проверять правильность медицинских диагнозов.

Подробно судебное дело рассмотрели аналитики "Судебно-юридической газеты", передает Новини.LIVE.

Реклама

Почему ТЦК и СП мобилизовали человека с шизофренией и суд его не защитил

В декабре 2025 года внештатная ВВК провела медицинский осмотр военнообязанного. Комиссия выдала справку о полной годности к службе. В тот же день начальник ТЦК подписал приказ о призыве, и мужчину отправили в воинскую часть.

Не согласившись с этим, призывник обратился в Харьковский окружной административный суд. Его адвокат представил доказательства и передал документы о диагнозе F20 (шизофрения), а также другие справки об обучении в специализированном интернате и подтверждение инвалидности с 2011 года с получением соответствующей пенсии.

Истец утверждал, что психиатр ВВК была обязана направить его на стационарное обследование. Также он настаивал, что военкомат должен был самостоятельно проверить базы данных социального обеспечения в отношении его инвалидности. При этом мужчина подал иск именно из-за неверного заключения ВВК о годности, а не из-за права на отсрочку по инвалидности.

Читайте также:

Однако суд первой инстанции ему отказал. Мужчина подал апелляцию.

Что ответил ТЦК и как действовал суд

Представители ТЦК в суде заявили, что военкомат и медицинская комиссия — это разные структуры с разными полномочиями. Командир действовал в соответствии с законом, ведь у него на столе лежало официальное заключение ВВК "Годен". ТЦК не имеет права игнорировать медицинский документ или ставить под сомнение компетентность врачей.

Второй апелляционный административный суд (дело № 520/3862/26) полностью поддержал эту позицию.

Коллегия судей обратила внимание на следующие детали:

в медицинской карте были все необходимые подписи врачей, включая психиатра;

в материалах дела находилось "Осознанное согласие лица на проведение психиатрического освидетельствования", которое истец подписал лично;

правила Минобороны (приказ № 402) требуют направлять человека в стационар только в том случае, если врачам сложно поставить диагноз. Поскольку ВВК быстро признала мужчину «здоровым», суд решил, что у врачей не было сомнений, поэтому и стационар был не нужен.

Почему судьи не отменили приказ

Апелляционный суд подчеркнул важную норму: если медицинских документов нет в электронной системе, военнообязанный должен принести их сам. Судьи отказались самостоятельно оценивать диагноз «шизофрения», сославшись на практику Верховного Суда. Юриспруденция определяет, что проверка правильности диагнозов и методов лечения требует специальных медицинских знаний, которыми судьи не обладают. Поэтому судьи не уполномочены вмешиваться в медицинскую часть дела.

Поскольку формальных нарушений процедуры осмотра (наличие подписей, согласия и т. п.) суд не выявил, оснований для отмены постановления ВВК не нашлось. Соответственно, и сам приказ ТЦК о мобилизации оставили в силе.

Новини.LIVE сообщали ранее, что во время мобилизации заключение военно-врачебной комиссии о годности к службе действует ровно один год с момента осмотра, однако по истечении этого срока человек не становится автоматически нарушителем воинского учета.

Кроме того, пустая строка или прочерк в графе о ВВК в приложении "Резерв+" также не считаются нарушением. Зарегистрированным мужчинам не нужно идти в военкомат только из-за отсутствия этих записей, а задерживать их на блокпостах и принудительно везти в ТЦК на этом основании незаконно.

Не имеют права направлять на медкомиссию и работодатели, если у работника уже есть действующая отсрочка, поскольку выдавать такие направления могут исключительно центры комплектования, да и только после того, как истечет срок освобождения от призыва.

В то же время Верховный Суд встал на сторону военных в спорах с медиками и обязал суды тщательнее проверять, насколько обоснованны решения комиссий. Судьи подчеркнули, что врачи ВВК не могут отказываться пересматривать диагнозы, прикрываясь пределами своих полномочий.