Висновки лікаря та мобілізація. Фото: колаж Новини.LIVE

Військово-лікарська комісія визнала здоровим, а адвокат приніс документи про шизофренію та інвалідність. У Харкові суд розглянув справу чоловіка, якого мобілізували за один день. Судді попри наявні документальні підтвердження хвороби у чоловіка, все таки відмовилися скасовувати наказ ТЦК, заявивши, що не мають права перевіряти правильність медичних діагнозів.

Детально судову справу розглянули аналітики "Судово-юридичної газети", передає Новини.LIVE.

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Чому ТЦК та СП мобілізувало людину з шизофренією і її не захистив суд

У грудні 2025 року позаштатна ВЛК провела медичний огляд військовозобов'язаного. Комісія видала довідку про повну придатність до служби. Того ж дня начальник ТЦК підписав наказ про призов, і чоловіка відправили до військової частини.

Не погоджуючись із цим, призовник звернувся до Харківського окружного адміністративного суду. Його адвокат надав докази та передав документи про діагноз F20 (шизофренія), а також інші довідки про навчання у спеціалізованому інтернаті та підтвердження інвалідності з 2011 року з отриманням відповідної пенсії.

Позивач стверджував, що психіатр ВЛК зобов'язана була відправити його на стаціонарне обстеження. Також він наполягав, що військкомат мав самостійно перевірити бази соціального забезпечення щодо його інвалідності. При цьому чоловік судився саме через неправильний висновок ВЛК про придатність, а не через право на відстрочку по інвалідності.

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Що відповів ТЦК та як діяв суд

Представники ТЦК у суді заявили, що військкомат і медична комісія — це різні структури з різними повноваженнями. Командир діяв за законом, адже у нього на столі лежав офіційний висновок ВЛК "Придатний". ТЦК не має права ігнорувати медичний документ або ставити під сумнів компетентність лікарів.

Другий апеляційний адміністративний суд (справа № 520/3862/26) повністю підтримав цю позицію.

Колегія суддів звернула увагу на такі деталі:

в медичній картці стояли всі необхідні підписи лікарів, включно з психіатром;

в матеріалах справи була "Усвідомлена згода особи на проведення психіатричного огляду", яку позивач підписав особисто;

правила Міноборони (наказ № 402) вимагають відправляти людину на стаціонар лише тоді, коли лікарям важко визначити діагноз. Оскільки ВЛК швидко визнала чоловіка "здоровим", суд вирішив, що лікарі сумнівів не мали, тому й стаціонар був непотрібен.

Чому судді не скасували наказ

Апеляційний суд наголосив на важливій нормі, що якщо медичних документів немає в електронній системі, військовозобов'язаний має принести їх сам. Судді відмовилися самостійно оцінювати діагноз "шизофренія", пославшись на практику Верховного Суду. Юриспруденція визначає, що перевірка правильності діагнозів та методів лікування вимагає спеціальних медичних знань, яких у суддів немає. Через це судді втручатися у медичну частину не уповноважені.

Оскільки формальних порушень процедури огляду (наявність підписів, згоди тощо) суд не виявив, підстав для скасування постанови ВЛК не знайшлося. Відповідно, і сам наказ ТЦК про мобілізацію залишили чинним.

Новини.LIVE повідомляли раніше, що під час мобілізації висновок військово-лікарської комісії про придатність до служби діє рівно один рік із моменту огляду, проте після завершення цього терміну людина не стає автоматичним порушником військового обліку.

Крім того, порожній рядок або прочерк у графі про ВЛК у застосунку "Резерв+" також не вважається порушенням. Заброньованим чоловікам не треба йти до військкомату лише через брак цих записів, а затримувати їх на блокпостах і примусово везти до ТЦК на цій підставі незаконно.

Не мають права відправляти на медкомісію і роботодавці, якщо у працівника вже є чинна відстрочка, оскільки видавати такі направлення можуть виключно центри комплектування, та й лише після того, як закінчиться строк звільнення від призову.

Водночас Верховний Суд став на бік військових у суперечках із медиками та зобов'язав суди ретельніше перевіряти, наскільки обґрунтованими є рішення комісій. Судді наголосили, що лікарі ВЛК не можуть відмовлятися переглядати діагнози, прикриваючись межами своїх повноважень.