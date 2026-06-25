ВВК в Национальной гвардии: юрист объяснил, кто направляет на комиссию

Военнослужащий Национальной гвардии Украины. Фото: Facebook НГУ

Светлана Красноштан Редактор

Военнослужащие ВСУ и Нацгвардии имеют право пройти военно-врачебную комиссию в случае необходимости. Направление на ВВК должен выдать командир воинской части. Если военнослужащий Нацгвардии находится на лечении, направление выдает руководитель медицинского учреждения.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

ВВК для гражданских и военных

Военно-врачебная комиссия является одним из ключевых элементов мобилизации в Украине. В мирное время с помощью ВВК определяют тех, кто может проходить военную службу.

А во время действия военного положения, когда объявляется мобилизация, именно ВВК необходима для проведения призыва в ряды ВСУ. Мобилизовать могут только тех, кто получил заключение комиссии "годен к военной службе".

Однако, помимо военнообязанных граждан, ВВК могут проходить и военнослужащие. Формально они даже обязаны проходить комиссию ежегодно, но в условиях войны фактически это требуется не от всех.

Направление на ВВК в НГУ

К юристам обратился гражданин, проходящий службу в одном из подразделений Национальной гвардии Украины. Он поинтересовался нюансами прохождения ВВК в его ситуации.

Военнослужащего интересовало, в частности, как и кто направляет нацгвардейцев на комиссию. Юристы объяснили, что для направления на ВЛК требуется решение командования.

Адвокат Юрий Айвазян подчеркнул: "Направление на медицинское обследование военнослужащих Национальной гвардии для решения вопросов, связанных с состоянием здоровья, осуществляется непосредственными начальниками, командиром воинской части, ему равными и вышестоящими. Также это направление могут выдавать начальники (руководители) учреждений здравоохранения по месту лечения, если военнослужащий проходит курс лечения".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, как военнослужащий может попасть на военно-врачебную комиссию.

Военнослужащий может и имеет право пройти военно-врачебную комиссию. Для этого ему необходимо подать рапорт и начать процесс лечения.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, где может пройти ВВК военнослужащий, находящийся на лечении.

Военнослужащий, имеющий проблемы со здоровьем, имеет право пройти военно-врачебную комиссию для уточнения состояния годности к военной службе. Юристы объяснили, где именно будет проходить процесс ВВК, если военнослужащий в это время находится на лечении.