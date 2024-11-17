Медосмотр на ВВК родственников военного - в каких случаях это обязательно

Медицинский осмотр. Фото иллюстративное архивное: УНИАН

Члены семей военнослужащих могут быть направлены на медицинский осмотр военно-врачебных комиссий в четко установленных законом случаях. В каких случаях родственники не подлежат медицинскому обследованию и для чего такие осмотры проводят?

Это подробно описано в приказе Министерства обороны Украины №402.

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В каких случаях проводят медосмотр членов семей военнослужащих

Гарнизонные ВВК проводят медицинский осмотр членов семьи военнослужащего для определения состояния их здоровья в случае:

необходимости в длительном специализированном лечении или медицинском наблюдении;

необходимости в обучении (воспитании) в специализированных учебных заведениях;

определения транспортабельности.

Начальник штатной ВВК может принять решение о том, кто именно должен провести медицинское освидетельствование членов семьи военного — госпитальные ВВК, ВВК ТЦК и СП.

Кто из членов семьи военного может быть направлен на медицинское освидетельствование

Жена или муж;

несовершеннолетние дети;

совершеннолетние дети — учащиеся и студенты дневной формы обучения учебных заведений, которые находятся на содержании военнослужащего;

дети — инвалиды I и II групп инвалидности;

нетрудоспособные родители военнослужащего и его супруги (супруга);

брать;

сестры военнослужащего и его супруги (супруга), находящиеся на его (ее) содержании.

В каком случае члены семьи военнослужащего не направляются на медицинское освидетельствование

На медицинское освидетельствование в ВВК не направляют члены семей военнослужащих, которые проходят срочную военную службу, а также те, кто служит по контракту из числа рядового, сержантского и старшинского состава. Также не подлежат медицинскому осмотру родные военнослужащих-контрактников, достигших предельного возраста пребывания на военной службе или уже поданных к освобождению от военной службы.

Кто осуществляет направление на медицинское освидетельствование и что там обязательно должно быть

Направление на медосмотр на ВВК предоставляет командир соединения, а также равные им и выше по рангу военные. Направление должно обязательно содержать четкую цель осмотра члена семьи военнослужащего.

Кроме того, к направлению в ВВК прилагают медицинские документы, описывающие состояние здоровья члена семьи военнослужащего в заключении специализированного учреждения здравоохранения или учреждения, а также медицинская карта амбулаторного больного по форме № 025/о, выписки из медицинских карт амбулаторного или стационарного больного, заключение врачебно-консультативной комиссии (ВКК) или медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК), результаты предварительного обследования, однако не более чем в годовой давности.

Какие врачи осуществляют медицинское освидетельствование

К медицинскому осмотру привлечены хирург, терапевт, невропатолог, офтальмолог, оториноларинголог, гинеколог. Иногда привлекаются и врачи других специальностей, если есть медицинские показания.

Во время медосмотра ВВК обнаружили болезнь — что дальше

Если во время медосмотра стало известно, что есть болезнь, которая требует длительного специализированного лечения, медицинского наблюдения или обучения или воспитания в спецучреждении, то ВВК должна вынести постановление на основании обращения в заведение о возможности предоставления такого права члена семьи в той местности, где проходит военную службу или переводится для дальнейшего прохождения службы военнослужащий.

Постановление ВВК о наличии медицинских показаний к длительному специализированному лечению или медицинскому наблюдению, а также к обучению, воспитанию в специализированных учебных заведениях или выявленным медицинским противопоказаниям к транспортировке членов семей военнослужащих обязательно оформляется Свидетельством о болезни в трех экземплярах, подлежащих утверждению.

Если нет медицинских показаний или противопоказаний к транспортировке, то постановление ВВК оформляется справкой в двух экземплярах, которая не требует утверждения из штатной ВВК.

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