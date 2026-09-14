Бесплатные лекарства для ветеранов: программа Доступные лекарства от НСЗУ

Лекарства для ветеранов. Фото: коллаж Новини.LIVE

В Украине ветераны с хроническими заболеваниями могут получать лекарства бесплатно или с небольшой доплатой. Государство компенсирует стоимость препаратов. Программа "Доступные лекарства" позволяет ветеранам не платить за препараты от диабета, сердечных заболеваний или хронической боли. Рецепт на них врачи выписывают дистанционно.

Новини.LIVE расскажет, как ветерану подать заявку на получение бесплатных лекарств, о чём сообщили в Харьковском ТЦК и СП.

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Как ветерану получить лекарства бесплатно

Национальная служба здравоохранения Украины полностью или частично оплачивает лекарства. Все происходит в рамках правительственной программы возмещения расходов "Доступные лекарства".

Чтобы не платить за препараты из собственных средств, пациенту нужен электронный рецепт. Его оформляет семейный или лечащий врач.

При этом ветеранам даже не обязательно идти в больницу. Медики могут выписать рецепт дистанционно. Исключение составляет лишь один случай: если человек проходит заместительную поддерживающую терапию, ему придется посетить врача лично.

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Как происходит оформление заявки на бесплатные лекарства

Система уведомлений о выписанных лекарствах работает автоматически. Сначала сообщение приходит в приложение "Дія", если человек там авторизован. Когда это невозможно, система отправляет данные в Viber. Если этого мессенджера на телефоне нет, придет обычное SMS. Людям без мобильных телефонов врач просто распечатывает бумажную памятку.

Как ветеранам получить лекарства. Фото: НСЗУ

Как заказать лекарства ветеранам по программе «Доступные лекарства». Фото: НСЗУ

Сейчас в Украине такие препараты выдают почти 17,5 тысяч аптек и аптечных пунктов по всей стране. Главное, чтобы учреждение имело подписанный договор с НСЗУ. Найти ближайшую точку можно через контакт-центр по номеру 16-77.

Также работает специальная информационная панель "Электронная карта мест отпуска лекарственных средств по электронному рецепту". На этой карте достаточно выбрать свою область, общину и программу «НСЗУ.Реимбурсация». Система покажет точные адреса и номера телефонов нужных аптек. Если медицинского учреждения поблизости нет или туда трудно добраться, лекарства бесплатно доставит сервис «Укрпочта.Аптека».

Какие лекарства гарантирует государство ветеранам

Программа покрывает лечение десятков сложных заболеваний. С полным перечнем препаратов можно ознакомиться непосредственно на сайте НСЗУ.

Государство компенсирует лекарства от следующих заболеваний:

сердечно-сосудистые и цереброваскулярные заболевания (в частности, для профилактики инфарктов и инсультов);

несахарный и сахарный диабет;

заболевания дыхательных путей;

неврологические и психические расстройства;

глаукома и мигрень;

аутоиммунные, эндокринные, воспалительные и метаболические заболевания;

хроническая боль.

Полный перечень лекарств можно посмотреть по ссылке.

Новини.LIVE также писали о том, что украинские бойцы и ветераны имеют право на расширенный пакет государственной поддержки. Помимо выплат и боевых надбавок, закон гарантирует им также компенсации за жилье, лечение и реабилитацию, скидки на коммунальные услуги и транспорт, а также сохранение рабочих мест и льготы на обучение.

В то же время родственники погибших воинов все чаще сталкиваются с отказами Минобороны в выплате 15 млн грн компенсации. Юрист назвал три основных повода для блокирования выплат: следы алкоголя в крови, смерть от болезни или статус "СЗЧ". Однако большинство таких отказов содержат грубые нарушения процедуры, поэтому эти решения можно и нужно обжаловать в суде.