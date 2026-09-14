Безкоштовні ліки для ветеранів: програма Доступні ліки від НСЗУ

Ліки для ветеранів. Фото: колаж Новини.LIVE

В Україні ветерани з хронічними хворобами можуть отримувати медикаменти безкоштовно або з невеликою доплатою. Держава компенсує вартість препаратів. Програма "Доступні ліки" дозволяє ветеранам не платити за препарати проти діабету, хвороб серця чи хронічного болю. Рецепт на них лікарі виписують дистанційно.

Новини.LIVE розповість, як ветерану подати заявку на отримання безкоштовних ліків про що пояснили в Харківському ТЦК та СП.

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Як ветерану отримати ліки безоплатно

Національна служба здоров'я України повністю або частково оплачує медикаменти. Усе відбувається в рамках урядової програми реімбурсації "Доступні ліки".

Щоб не платити за препарати власні гроші, пацієнту потрібен електронний рецепт. Його оформлює сімейний або лікуючий лікар.

При цьому ветеранам навіть не обов'язково йти до лікарні. Медики можуть виписати рецепт дистанційно. Виняток є лише в одному випадку, коли людина проходить замісну підтримувальну терапію, їй доведеться відвідати лікаря особисто.

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Як відбувається оформлення заявки на безкоштовні ліки

Система сповіщень про виписані ліки працює автоматично. Спочатку повідомлення приходить у застосунок "Дія", якщо людина там авторизована. Коли це неможливо, система надсилає дані у Viber. Якщо цього месенджера на телефоні немає, прийде звичайне SMS. Людям без мобільних телефонів лікар просто роздруковує паперову пам'ятку.

Як отримати ліки ветеранам. Фото: НСЗУ

Як замовити ліки ветеранам за програмою "Доступні ліки". Фото: НСЗУ

Зараз в Україні видають такі препарати майже 17,5 тисяч аптек та аптечних пунктів по всій країні. Головне, щоб заклад мав підписаний договір із НСЗУ. Знайти найближчу точку можна через контакт-центр за номером 16-77.

Також працює спеціальний дашборд "Електронна карта місць відпуску лікарських засобів за е-Рецептом". На цій карті достатньо обрати свою область, громаду та програму "НСЗУ.Реімбурсація". Система покаже точні адреси та номери телефонів потрібних аптек. Якщо медичного закладу поруч немає або туди важко дістатися, ліки безкоштовно привезе сервіс "Укрпошта.Аптека".

Які ліки гарантує держава ветеранам

Програма покриває терапію десятків складних станів. З повним переліком препаратів можна ознайомитися безпосередньо на сайті НСЗУ.

Держава компенсує ліки проти таких недуг:

серцево-судинні та цереброваскулярні захворювання (зокрема для профілактики інфарктів та інсультів);

нецукровий та цукровий діабет;

хвороби дихальних шляхів;

неврологічні та психічні розлади;

глаукома і мігрень;

аутоімунні, ендокринні, запальні та метаболічні захворювання;

хронічний біль.

Повний перелік ліків можна переглянути за посиланням.

Новини.LIVE також писали про те, що українські бійці та ветерани мають право на розширений пакет державної підтримки. Їм окрім виплат і бойових надбавок, закон гарантує ще й компенсації за житло, лікування й реабілітацію, знижки на комуналку та транспорт, а також збереження робочих місць і пільги на навчання.

Водночас родичі полеглих воїнів дедалі частіше стикаються з відмовами Міноборони у виплаті 15 млн грн компенсації. Юрист назвав три головні приводи для блокування грошей: сліди алкоголю в крові, смерть від хвороби або статус СЗЧ. Проте більшість таких відмов містять грубі порушення процедури, тому ці рішення можна й варто оскаржувати через суд.