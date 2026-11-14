Меню в приложении Резерв+ для уточнения адреса проживания. Фото: УНИАН

Военнообязанные украинцы, находящиеся за рубежом, обязаны уведомлять государство об изменении места пребывания, даже если не планируют больше возвращаться домой. Закон отводит на это ровно семь дней, а самый быстрый способ обновить данные — воспользоваться приложением "Резерв+". Наличие официальной прописки в Украине не отменяет этого требования.

Об этом сообщил юрист Юрий Айвазян, передает Новини.LIVE.

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Обновление данных о месте проживания для военнообязанных после выезда за границу

Смена страны проживания требует от военнообязанных украинцев четкого соблюдения правил учета. Сам факт пересечения границы не является основанием для этого, однако изменение фактического адреса пребывания сразу обязывает мужчин проинформировать об этом государство.

Адвокат Юрий Айвазян подчеркивает, что наличие действующей украинской регистрации не освобождает лицо от необходимости фиксировать свои новые координаты.

Законодательство устанавливает для украинцев за рубежом следующие требования:

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на уведомление о новом месте пребывания гражданам отводится семь дней ;

; норма распространяется как на переезд для постоянного проживания, так и на временное пребывание;

для постоянного проживания, так и на временное пребывание; эта обязанность прямо закреплена частью 11 статьи 38 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе».

Как удаленно внести новый адрес проживания за границей без ТЦК

Возможность обновить личные данные онлайн предусмотрена подпунктом 8 пункта 1 Правил воинского учета (приложение 2 к Порядку № 1487). Мужчинам не нужно лично обращаться в дипломатические учреждения или возвращаться в Украину. Достаточно воспользоваться электронным кабинетом в мобильном приложении «Резерв+».

Чтобы обновить информацию, военнообязанному необходимо:

открыть в приложении раздел для уточнения контактных данных;

самостоятельно ввести свой актуальный иностранный адрес;

сохранить изменения и обязательно проверить их правильное отображение в системе.

Если при вводе нового адреса возникает технический сбой или система не принимает зарубежный адрес, лучше сделать скриншот ошибки. После этого пользователю следует обратиться в службу поддержки «Резерв+», чтобы специалисты помогли найти альтернативный способ внесения этих данных в реестр.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что уведомление о розыске или штрафе в приложении «Резерв+» снимается автоматически в течение примерно четырёх суток после уплаты задолженности. Однако сам факт уплаты штрафа лишь закрывает конкретное административное производство. Он не освобождает от обязанностей военного учета и не защищает от повторных взысканий в случае новых нарушений.

Сформированный в приложении "Резерв+" электронный военно-учетный документ остается действительным ровно столько, сколько длится текущий статус гражданина. Как только срок действия отсрочки истекает, выписка аннулируется автоматически, и для отображения актуальной информации из реестра документ необходимо сгенерировать заново.