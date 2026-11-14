Меню в Резерв+ для уточнення адреси проживання. Фото: УНІАН

Військовозобов'язані українці за кордоном зобов'язані інформувати державу про зміну місця перебування навіть якщо не планують більше повертатися додому. Закон виділяє на це рівно сім днів, а найшвидший спосіб оновити дані — скористатися застосунком "Резерв+". Наявність офіційної прописки в Україні не скасовує цієї вимоги.

Про це повідомив юрист Юрій Айвазян, передає Новини.LIVE.

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Оновлення даних про місцепроживання для ТЦК після виїзду за кордон

Зміна країни проживання вимагає від військовозобов'язаних українців чіткого дотримання правил обліку. Сам факт перетину кордону не є підставою для цього, однак зміна фактичної адреси перебування відразу зобов'язує чоловіків проінформувати про це державу.

Адвокат Юрій Айвазян підкреслює, що наявність чинної української реєстрації не звільняє особу від необхідності фіксувати свої нові координати.

Законодавство встановлює для українців за кордоном такі вимоги:

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на повідомлення про нове місце перебування громадянам виділяється сім днів ;

; норма поширюється на переїзд для постійного проживання та на тимчасове перебування;

для постійного проживання та на тимчасове перебування; цей обов'язок прямо закріплений частиною 11 статті 38 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".

Як внести нову адресу проживання аз кордоном дистанційно без ТЦК

Можливість актуалізувати персональні дані онлайн передбачена підпунктом 8 пункту 1 Правил військового обліку (додаток 2 до Порядку № 1487). Чоловікам не потрібно фізично звертатися до дипломатичних установ чи повертатися в Україну. Буде достатньо скористатися електронним кабінетом у мобільному застосунку "Резерв+".

Щоб оновити інформацію, військовозобов'язаному необхідно:

відкрити в додатку розділ для уточнення контактних даних;

власноруч вписати свою актуальну іноземну адресу;

зберегти зміни та обов'язково перевірити їхнє коректне відображення в системі.

Якщо під час введення нової адреси виникає технічний збій або система не приймає закордонну адресу, краще зробити скриншот помилки. Після цього користувачу слід звернутися до служби підтримки "Резерв+", щоб фахівці допомогли знайти альтернативний спосіб внесення цих даних до реєстру.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що повідомлення про розшук чи штраф у додатку "Резерв+" знімається автоматично впродовж близько чотирьох діб після сплати боргу. Проте сам факт сплати штрафу лише закриває конкретне адміністративне провадження. Він не звільняє від обов'язків військового обліку і не страхує від повторних стягнень у разі нових порушень.

Сформований у застосунку "Резерв+" електронний військово-обліковий документ залишається дійсним рівно стільки, скільки триває поточний статус громадянина. Як тільки строк дії відстрочки спливає, витяг анулюється автоматично, і для відображення актуальної інформації з реєстру документ потрібно генерувати наново.