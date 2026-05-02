Выезд многодетного за границу: без отсрочки не выпустят

Пограничник проверяет документы. Фото: ГПСУ

Многодетный отец имеет право выезжать за границу во время войны. При этом часть детей может быть неродными, например, от предыдущего брака жены, но при условии усыновления или соответствующего решения суда. Но без оформленной отсрочки многодетный отец не имеет права выезжать из Украины.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

Выезд за границу граждан с отсрочкой

Выезд за границу в Украине во время действия военного положения является ограниченным. Эти ограничения касаются граждан, состоящих на воинском учете и старше 23 лет.

Впрочем, часть военнообязанных граждан может выезжать за границу. Это возможно в случае наличия отсрочки от мобилизации.

Такой отсрочкой может быть отсрочка для многодетного отца. То есть такого, который имеет трех несовершеннолетних детей.

Многодетный отец без отсрочки не выедет из Украины

К юристам обратился гражданин, который имеет на содержании троих несовершеннолетних детей. При этом один ребенок является ребенком жены от предыдущего брака.

Мужчина поинтересовался, может ли он выехать за границу в такой ситуации, не оформляя отсрочку, только по факту наличия этих детей. Юристы объяснили, что, во-первых, нужно формализовать ситуацию с неродным ребенком.

Юрист Владислав Дерий подчеркнул: "Для этого Вам нужно усыновить ребенка жены или получить решение суда о том, что ребенок находится на Вашем иждивении". А после этого обязательно нужно оформить отсрочку, потому что без нее даже при наличии трех детей пограничники имеют право не выпускать такого гражданина из Украины.

можно ли выехать за границу для сопровождения лица без инвалидности.

Гражданин может выезжать за границу в роли опекуна того или иного лица. Для этого необязательно даже, чтобы лицо, над которым осуществляют опеку, имело официально подтвержденную инвалидность.

когда работники ГПСУ могут не выпустить за границу гражданина с временной непригодностью.

Гражданин с временной непригодностью может выехать за границу до окончания срока действия предварительно пройденной ВВК. Но в некоторых случаях пограничники имеют право отказать гражданину в пересечении государственной границы. Поэтому, как объяснили юристы, право выезда придется оформлять через суд.