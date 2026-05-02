Виїзд багатодітного за кордон: без відстрочки не випустять

Прикордонник перевіряє документи. Фото: ДПСУ

Багатодітний батько має право виїжджати за кордон під час війни. При цьому частина дітей може бути нерідними, наприклад, від попереднього шлюбу дружини, але за умови усиновлення чи відповідного рішення суду. Та без оформленої відстрочки багатодітний батько не має права виїздити з України.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Виїзд за кордон громадян з відстрочкою

Виїзд за кордон в Україні під час дії воєнного стану є обмеженим. Ці обмеження стосуються громадян, які перебувають на військовому обліку і є старшими 23 років.

Втім, частина військовозобов’язаних громадян може виїздити за кордон. Це можливо у випадку наявності відстрочки від мобілізації.

Такою відстрочкою може бути відстрочка для багатодітного батька. Тобто такого, який має трьох неповнолітніх дітей.

Багатодітний батько без відстрочки не виїде з України

До юристів звернувся громадянин, який має на утриманні трьох неповнолітніх дітей. При цьому одна дитина є дитиною дружини від попереднього шлюбу.

Чоловік поцікавився, чи може він виїхати за кордон в такій ситуації, не оформлюючи відстрочку, лише за фактом наявності цих дітей. Юристи пояснили, що, по-перше, потрібно формалізувати ситуацію з нерідною дитиною.

Юрист Владислав Дерій підкреслив: "Для цього Вам потрібно усиновити дитину дружини або отримати рішення суду про те, що дитина перебуває на Вашому утриманні". А після цього обов’язково потрібно оформити відстрочку, бо без неї навіть за наявності трьох дітей прикордонники мають право не випускати такого громадянина з України.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи можна виїхати за кордон для супроводу особи без інвалідності.

Громадянин може виїжджати за кордон у ролі опікуна тієї чи іншої особи. Для цього необов’язково навіть, щоб особа, над якою здійснюють опіку, мала офіційно підтверджену інвалідність.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, коли працівники ДПСУ можуть не випустити за кордон громадянина з тимчасовою непридатністю.

Громадянин з тимчасовою непридатністю може виїхати за кордон до закінчення терміну дії попередньо пройденої ВЛК. Але в деяких випадках прикордонники матимуть право відмовити громадянину у перетині державного кордону. Тож, як пояснили юристи, право виїзду доведеться оформлювати через суд.