Проверка документов при пересечении границы. Фото: ГПСУ

Многодетность или одинокое родительство освобождают мужчин от мобилизации и дают разрешение на выезд за границу. При этом возить с собой детей на таможню необязательно. Однако сам факт записи в свидетельстве о рождении не является гарантированным пропуском через границу. Государственная пограничная служба пропускает только тех, кто может документально подтвердить свое реальное финансовое участие в жизни детей или статус единственного опекуна.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Как мужчине доказать на границе содержание трёх и более детей

Даже если трое несовершеннолетних родились в разных браках, отец имеет право на пересечение границы. Мужчина должен не просто иметь статус, а полноценно обеспечивать своих детей. Если дети не живут с отцом под одной крышей, инспекторы будут максимально тщательно проверять финансовые документы.

Чтобы успешно пройти паспортный контроль, многодетному отцу необходимо предъявить оригиналы или нотариально заверенные копии следующих документов:

свидетельства о рождении всех детей (где указана фамилия отца);

удостоверение многодетного отца;

официальная справка об отсутствии какой-либо задолженности по уплате алиментов;

решение суда о назначении алиментных выплат и актуальная выписка из исполнительной службы (если дети живут отдельно).

Правила выезда за границу для отцов-одиночек

Для мужчин, самостоятельно воспитывающих ребенка, действует другой, более жесткий алгоритм. На таможне недостаточно просто предъявить свидетельство о рождении. Государству требуются убедительные юридические подтверждения того, что мать не участвует в воспитании или физически не может этого делать. Этот же перечень документов подойдет и многодетным родителям, которые по определенным причинам не могут предоставить финансовые справки об алиментах.

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На границе придется предъявить один из следующих документов:

свидетельство о смерти матери;

решение суда о лишении её родительских прав;

судебный приговор о принудительном изъятии ребенка (даже без лишения прав);

судебное постановление о признании женщины умершей или пропавшей без вести.

Новини.LIVE сообщали ранее, что само по себе совместное проживание с ребенком после распада семьи не освобождает отца от мобилизационных распоряжений. Для официального оформления отсрочки придется юридически зафиксировать, что мужчина берет на себя воспитание исключительно на собственные плечи без какого-либо участия матери.

Отметка "в розыске" в базе "Резерв+" не является уголовным правонарушением и не свидетельствует о неизбежном аресте. Снять розыск можно, но порядок действий будет зависеть от причины, по которой вообще решили разыскивать мужчину.