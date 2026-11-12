Выезд многодетных мужчин: какие справки потребует ГПСУ
Многодетность или одинокое родительство освобождают мужчин от мобилизации и дают разрешение на выезд за границу. При этом возить с собой детей на таможню необязательно. Однако сам факт записи в свидетельстве о рождении не является гарантированным пропуском через границу. Государственная пограничная служба пропускает только тех, кто может документально подтвердить свое реальное финансовое участие в жизни детей или статус единственного опекуна.
Об этом сообщает Новини.LIVE.
Как мужчине доказать на границе содержание трёх и более детей
Даже если трое несовершеннолетних родились в разных браках, отец имеет право на пересечение границы. Мужчина должен не просто иметь статус, а полноценно обеспечивать своих детей. Если дети не живут с отцом под одной крышей, инспекторы будут максимально тщательно проверять финансовые документы.
Чтобы успешно пройти паспортный контроль, многодетному отцу необходимо предъявить оригиналы или нотариально заверенные копии следующих документов:
- свидетельства о рождении всех детей (где указана фамилия отца);
- удостоверение многодетного отца;
- официальная справка об отсутствии какой-либо задолженности по уплате алиментов;
- решение суда о назначении алиментных выплат и актуальная выписка из исполнительной службы (если дети живут отдельно).
Правила выезда за границу для отцов-одиночек
Для мужчин, самостоятельно воспитывающих ребенка, действует другой, более жесткий алгоритм. На таможне недостаточно просто предъявить свидетельство о рождении. Государству требуются убедительные юридические подтверждения того, что мать не участвует в воспитании или физически не может этого делать. Этот же перечень документов подойдет и многодетным родителям, которые по определенным причинам не могут предоставить финансовые справки об алиментах.
На границе придется предъявить один из следующих документов:
- свидетельство о смерти матери;
- решение суда о лишении её родительских прав;
- судебный приговор о принудительном изъятии ребенка (даже без лишения прав);
- судебное постановление о признании женщины умершей или пропавшей без вести.
Новини.LIVE сообщали ранее, что само по себе совместное проживание с ребенком после распада семьи не освобождает отца от мобилизационных распоряжений. Для официального оформления отсрочки придется юридически зафиксировать, что мужчина берет на себя воспитание исключительно на собственные плечи без какого-либо участия матери.
Отметка "в розыске" в базе "Резерв+" не является уголовным правонарушением и не свидетельствует о неизбежном аресте. Снять розыск можно, но порядок действий будет зависеть от причины, по которой вообще решили разыскивать мужчину.