Перевірка документів при перетині кордону. Фото: ДПСУ

Багатодітність або самостійне батьківство звільняють чоловіків від мобілізації та дають дозвіл на виїзд за кордон. При цьому везти з собою дітей на митницю необов'язково. Однак сам факт запису у свідоцтві про народження не є гарантованим пропуском через кордон. Державна прикордонна служба випускає лише тих, хто може документально довести свою реальну фінансову участь у житті дітей або статус єдиного опікуна.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Як чоловіку довести на кордоні утримання трьох і більше дітей

Навіть якщо троє неповнолітніх народилися в різних шлюбах, батько має право на перетин кордону. Чоловік повинен не просто мати статус, а повноцінно забезпечувати своїх дітей. Якщо малеча не живе із батьком під одним дахом, інспектори максимально ретельно перевірятимуть фінансові документи.

Щоб успішно пройти паспортний контроль, багатодітному батьку потрібно показати оригінали або нотаріально завірені копії таких документів:

свідоцтва про народження всіх дітей (де вписане прізвище батька);

посвідчення багатодітного батька;

офіційна довідка про відсутність будь-якої заборгованості зі сплати аліментів;

рішення суду про призначення аліментних виплат та актуальна виписка з виконавчої служби (якщо діти живуть окремо).

Правила виїзду за кордон для батьків-одинаків

Для чоловіків, які виховують дитину самотужки, діє інший, більш жорсткий алгоритм. На митниці замало просто показати свідоцтво про народження. Державі потрібні переконливі юридичні підтвердження того, що матір не бере участі у вихованні або фізично не може цього робити. Цей же перелік документів підійде і багатодітним батькам, які з певних причин не можуть надати фінансові довідки про аліменти.

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На кордоні доведеться пред'явити один із таких паперів:

свідоцтво про смерть матері;

рішення суду про позбавлення її батьківських прав;

судовий вирок про примусове відібрання дитини (навіть без позбавлення прав);

судова ухвала про визнання жінки померлою або зниклою безвісти.

Новини.LIVE повідомляли раніше, що саме по собі спільне проживання з дитиною після розпаду сім'ї не звільняє батька від мобілізаційних розпоряджень. Для офіційного оформлення відстрочки доведеться юридично зафіксувати, що чоловік тягне виховання виключно на власних плечах без будь-якої участі матері.

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