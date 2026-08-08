Дитина у машині батьків та штамп у документах. Фото: колаж Новини.LIVE, Pexels, ДПСУ

Законодавство України дозволяє батькам, які самостійно опікуються неповнолітніми дітьми та мають відстрочку від служби, перетинати державний кордон самостійно без обов'язкового виїзду разом із дітьми. Умови здійснення такого виїзду в період воєнного стану врегульовані рішенням уряду та потребують чіткого переліку підтвердних документів, включно з е-ВОД.

Про це йдеться у статті "Судово-юридичної газети", передає Новини.LIVE.

Чи може батько-одинак виїхати за кордон без дитини поруч

Кабінет Міністрів України постановою № 57 затвердив Правила перетинання державного кордону громадянами України, де підпункт 2-6 гарантує право на виїзд батькам, які самостійно виховують неповнолітніх дітей.

Чинна нормативна база не зобов'язує чоловіка перетинати прикордонні пункти пропуску виключно в супроводі сина чи доньки, тому наявність дітей безпосередньо під час виїзду не є примусовою умовою.

Загалом у період дії воєнного стану виїзд чоловіків призовного віку суттєво обмежений, проте оформлена за всіма вимогами відстрочка від мобілізації одночасно дає право не бути призваним і відкриває можливість для легального перетину кордону.

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Юристи звертають увагу, що підставою для набуття такого статусу може бути, зокрема, смерть матері дитини або інші визначені законом обставини самостійного виховання.

Щоб скористатися цим правом під час прикордонного контролю, громадянину необхідно пред'явити дійсний закордонний паспорт, електронний військово-обліковий документ (е-ВОД) із зафіксованою інформацією про надану відстрочку, а також належно оформлені матеріали, що офіційно засвідчують право на відстрочку. За умов наявності цього пакета документів прикордонні служби не мають підстав вимагати обов'язкової присутності неповнолітніх під час виїзду батька.

Як писали раніше Новини.LIVE, паралельно з вирішенням поточних безпекових викликів уряд продовжує оптимізувати мобілізаційні процедури, затвердивши постановою №978 від 29 липня оновлений порядок оформлення відстрочок від призову. Ключовими нововведеннями стали механізм переоформлення статусу без втрати вже чинної відстрочки, змінені строки розгляду заяв, а також чіткіші правила для заброньованих працівників.

Одночасно відбулося загальне спрощення бюрократичних етапів, зокрема для громадян, які виховують неповнолітніх дітей з інвалідністю. Для цієї категорії процес автоматичного продовження відстрочки став значно швидшим завдяки покращеній взаємодії державних реєстрів, які відтепер звіряють інформацію за останнім виданим свідоцтвом про народження дитини, що дозволяє системі оперативно знаходити необхідні дані та самостійно виправляти можливі розбіжності в документах.