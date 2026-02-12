Видео
Главная Мобилизация Выезд за границу — Бережная оценила процедуру выдачи разрешений артистам

Выезд за границу — Бережная оценила процедуру выдачи разрешений артистам

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 13:50
Пересечение границы художниками — Бережная оценила процедуру предоставления разрешения
Вице-премьер-министр по гуманитарной политике - министр культуры Украины Татьяна Бережная. Фото: Facebook/berezhna.tetyana

Вице-премьер-министр по гуманитарной политике — министр культуры Украины Татьяна Бережная оценила процедуру выдачи разрешений на пересечение границы для художников. Она отметила, что нынешний подход работает хорошо.

Об этом пишет "Інтерфакс-Україна", передает Новини.LIVE в четверг, 12 февраля.

Читайте также:

Выезд художников за границу

Как отмечала Бережная, в начале 2025 года началось реформирование механизма предоставления разрешений на выезд за границу. Тогда государство определило четкую процедуру.

"Сейчас к процессу принятия решения привлечены областные администрации: они проверяют, поданы ли все необходимые документы. Мы в Минкульте смотрим, действительно ли этот человек представит должным образом украинскую культуру за рубежом. Сейчас этот процесс работает хорошо", — отметила Бережная.

Министр добавляет, что сейчас также работают над тем, чтобы ввести обязательную отчетность. Сообщать о ходе поездки придется после возвращения в Украину.

"Хотя эту информацию получаем от вспомогательных служб и делаем определенные выводы. В частности, если мы получаем информацию о том, что кто-то не вернулся из определенного коллектива или группы, работаем над тем, чтобы уменьшить повторение подобных случаев", — добавила она.

На вопрос, изменилась ли за год общая статистика по количеству нарушителей, вице-премьер отметила, что конкретной статистики нет, но стало значительно лучше.

Она добавила, что сейчас случаи, когда кто-то не возвращается в Украину, бывают редко. По словам Бережной, процедуры настроены так, чтобы избежать нарушений.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ГПСУ назвали потери из-за незаконного пересечения границы.

Также мы рассказывали о том, сколько украинцев могут выехать за границу в 2026 году.

граница Минкульт артисты выезд за границу министр
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
