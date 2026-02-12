Перетин кордону митцями — Бережна оцінила процедуру надання дозволу

Віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики — міністерка культури України Тетяна Бережна. Фото: Facebook/berezhna.tetyana

Віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики — міністерка культури України Тетяна Бережна оцінила процедуру видачі дозволів на перетин кордону для митців. Вона зазначила, що нинішній підхід працює добре.

Про це пише "Інтерфакс-Україна", передає Новини.LIVE у четвер, 12 лютого.

Виїзд митців за кордон

Як зазначала Бережна, на початку 2025 року почалося реформування механізму надання дозволів на виїзд за кордон. Тоді держава визначила чітку процедуру.

"Зараз до процесу прийняття рішення залучені обласні адміністрації: вони перевіряють, чи подано всі необхідні документи. Ми в Мінкульті дивимося, чи дійсно ця людина представить належно українську культуру за кордоном. Зараз цей процес працює добре", — зазначила Бережна.

Міністерка додає, що зараз також працюють над тим, аби запровадити обов'язкове звітування. Повідомляти про перебіг поїздки доведеться після повернення в Україну.

"Хоча цю інформацію отримуємо від допоміжних служб і робимо певні висновки. Зокрема, якщо ми отримуємо інформацію про те, що хтось не повернувся з певного колективу чи групи, працюємо над тим, щоб зменшити повторення подібних випадків", — додала вона.

На запитання, чи змінилася за рік загальна статистика щодо кількості порушників, віцепрем'єрка зазначила, що конкретної статистики немає, але стало значно краще.

Вона додала, що наразі випадки, коли хтось не повертається в Україну, бувають рідко. За словами Бережної, процедури налаштовані так, щоб уникнути порушень.

