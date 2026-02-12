Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мобілізація Виїзд за кордон — Бережна оцінила процедуру видачі дозволів митцям

Виїзд за кордон — Бережна оцінила процедуру видачі дозволів митцям

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 13:50
Перетин кордону митцями — Бережна оцінила процедуру надання дозволу
Віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики — міністерка культури України Тетяна Бережна. Фото: Facebook/berezhna.tetyana

Віцепрем'єр-міністерка з гуманітарної політики — міністерка культури України Тетяна Бережна оцінила процедуру видачі дозволів на перетин кордону для митців. Вона зазначила, що нинішній підхід працює добре.

Про це пише "Інтерфакс-Україна", передає Новини.LIVE у четвер, 12 лютого.

Реклама
Читайте також:

Виїзд митців за кордон

Як зазначала Бережна, на початку 2025 року почалося реформування механізму надання дозволів на виїзд за кордон. Тоді держава визначила чітку процедуру.

"Зараз до процесу прийняття рішення залучені обласні адміністрації: вони перевіряють, чи подано всі необхідні документи. Ми в Мінкульті дивимося, чи дійсно ця людина представить належно українську культуру за кордоном. Зараз цей процес працює добре", — зазначила Бережна.

Міністерка додає, що зараз також працюють над тим, аби запровадити обов'язкове звітування. Повідомляти про перебіг поїздки доведеться після повернення в Україну.

"Хоча цю інформацію отримуємо від допоміжних служб і робимо певні висновки. Зокрема, якщо ми отримуємо інформацію про те, що хтось не повернувся з певного колективу чи групи, працюємо над тим, щоб зменшити повторення подібних випадків", — додала вона.

На запитання, чи змінилася за рік загальна статистика щодо кількості порушників, віцепрем'єрка зазначила, що конкретної статистики немає, але стало значно краще.

Вона додала, що наразі випадки, коли хтось не повертається в Україну, бувають рідко. За словами Бережної, процедури налаштовані так, щоб уникнути порушень.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ДПСУ назвали втрати через незаконний перетин кордону.

Також ми розповідали про те, скільки українців можуть виїхати за кордон у 2026 році.

кордон Мінкульт артисти виїзд за кордон міністр
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації