Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Выезд за границу для сопровождения — какой документ не нужен

Выезд за границу для сопровождения — какой документ не нужен

Ua ru
Дата публикации 14 января 2026 15:25
Выезд за границу - нужен ли акт об уходе для сопровождения лица с инвалидностью
Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

Военнообязанный гражданин может выехать за границу, сопровождая мать, у которой определена группа инвалидности. При этом, если они зарегистрированы по одному адресу, это избавляет их от необходимости получить один важный документ для пересечения границы.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Реклама
Читайте также:

Сопровождение лица с инвалидностью за границу

Выезд из Украины во время особого периода, когда действует военное положение, является ограниченным.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он выехать за границу, сопровождая мать, которая имеет группу инвалидности.

Конкретно мужчина поинтересовался, нужно ли ему иметь при себе акт установления постоянного ухода за матерью.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, отметил важность одного момента.

"Зарегистрированы ли вы с матерью по одному адресу? " — поинтересовался юрист и объяснил, почему это имеет значение.

Какого документа достаточно

Если военнообязанный гражданин и его мать, сопровождение которой он осуществляет, зарегистрированы по одному адресу, то соответствующий акт не нужен.

"Достаточно выписок из реестра территориальной общины", — подчеркнул Айвазян.

Кроме того, нужно иметь свидетельство о рождении военнообязанного гражданина и пенсионного удостоверения его матери.

Напомним, мы ранее писали о том, имеют ли право выезжать за границу граждане, исключенные с воинского учета.

Добавим, мы сообщали о том, выпустят ли исключенного с воинского учета гражданина за границу без военно-учетных документов.

семья документы военнообязанные лицо с инвалидностью выезд за границу
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации