Выезд за границу - нужен ли акт об уходе для сопровождения лица с инвалидностью

Военнообязанный гражданин может выехать за границу, сопровождая мать, у которой определена группа инвалидности. При этом, если они зарегистрированы по одному адресу, это избавляет их от необходимости получить один важный документ для пересечения границы.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Сопровождение лица с инвалидностью за границу

Выезд из Украины во время особого периода, когда действует военное положение, является ограниченным.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он выехать за границу, сопровождая мать, которая имеет группу инвалидности.

Конкретно мужчина поинтересовался, нужно ли ему иметь при себе акт установления постоянного ухода за матерью.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, отметил важность одного момента.

"Зарегистрированы ли вы с матерью по одному адресу? " — поинтересовался юрист и объяснил, почему это имеет значение.

Какого документа достаточно

Если военнообязанный гражданин и его мать, сопровождение которой он осуществляет, зарегистрированы по одному адресу, то соответствующий акт не нужен.

"Достаточно выписок из реестра территориальной общины", — подчеркнул Айвазян.

Кроме того, нужно иметь свидетельство о рождении военнообязанного гражданина и пенсионного удостоверения его матери.

