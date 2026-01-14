Відео
Україна
Відео

Виїзд за кордон для супроводу — який документ не потрібен

Виїзд за кордон для супроводу — який документ не потрібен

Ua ru
Дата публікації: 14 січня 2026 15:25
Виїзд за кордон - чи потрібен акт про догляд для супроводу особи з інвалідністю
Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ

Військовозобов’язаний громадянин може виїхати за кордон, супроводжуючи матір, у якої визначена група інвалідності. При цьому, якщо вони зареєстровані за однією адресою, це позбавляє їх необхідності отримати один важливий документ для перетину кордону.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Супровід особи з інвалідністю за кордон

Виїзд з України під час особливого періоду, коли діє воєнний стан, є обмеженим.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може він виїхати за кордон, супроводжуючи матір, яка має групу інвалідності.

Конкретно чоловік поцікавився, чи потрібно йому мати при собі акт встановлення постійного догляду за матір’ю.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, наголосив на важливості одного моменту.

"Чи зареєстровані ви з матір’ю за однією адресою?" — поцікавився юрист і пояснив, чому це має значення.

Якого документу достатньо

Якщо військовозобов’язаний громадянин та його мати, супровід якої він здійснює, зареєстровані за однією адресою, то відповідний акт не потрібен.

"Достатньо витягів з реєстру територіальної громади", — наголосив Айвазян.

Крім того, потрібно мати свідоцтво про народження військовозобов’язаного громадянина та пенсійного посвідчення його матері.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи мають право виїжджати за кордон громадяни, виключені з військового обліку.

Додамо, ми повідомляли про те, чи випустять виключеного з військового обліку громадянина за кордон без військово-облікових документів.

родина документи військовозобов'язані особа з інвалідністю виїзд за кордон
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
