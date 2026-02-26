Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мобилизация Сопровождение жены с протезом — возможен ли выезд за границу

Сопровождение жены с протезом — возможен ли выезд за границу

Ua ru
Дата публикации 26 февраля 2026 15:25
Выезд за границу сопровождающего - можно ли выехать с женой, которая имеет протез
Выезд за границу для сопровождения жены с инвалидностью. Фото: ГПСУ, Depositphotos. Коллаж: Новини.LIVE

Гражданин имеет право выехать за границу, сопровождая жену, у которой диагностированы серьезные проблемы со здоровьем. Но возможность эта предоставляется только после официального установления инвалидности.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале b2bconsult.

Реклама
Читайте также:

Сопровождение во время выезда за границу

Выезд за границу во время действия военного положения для военнообязанных граждан Украины является ограниченным.

Вместе с тем часть граждан имеет право на отсрочку от мобилизации, это право позволяет и выезжать за границу.

К юристам обратился гражданин, который объяснил, что его жена имеет протез бедра и планирует выехать за пределы Украины к родственникам.

Поскольку она, по словам мужчины, может передвигаться самостоятельно лишь на короткие расстояния, он ее всегда сопровождает. Гражданин поинтересовался, может ли он это сделать во время выезда за границу.

Юрист Андрей Брилев, комментируя такую ситуацию, отметил, что здесь важен факт формализации проблем жены со здоровьем — то есть документальное подтверждение инвалидности.

"Если Ваша жена не имеет инвалидности, выезд за границу будет для Вас проблематичным даже в качестве сопровождающего", — отметил Брилев.

Какие документы нужны

Юрист объяснил, зачем в такой ситуации нужно оформить инвалидность.

"Если Ваша жена имеет инвалидность, Вы можете выехать с ней как сопровождающее лицо на основании абзаца 3 пункта 2-1 Правил № 57", — заверил Андрей Брылев.

Юрист объяснил, какие именно документы нужны будут для выезда таких супругов за границу.

Это:

  • загранпаспорт;
  • свидетельство о браке (оригинал или нотариально заверенная копия);
  • электронный e-ВОД (можно также дополнительно распечатать из Резерв+ в формате PDF);
  • доказательства инвалидности жены (например, удостоверение инвалида или пенсионное удостоверение).

Напомним, мы ранее писали о том, должен ли человек, планирующий загранкомандировку, брать разрешение в ТЦК.

По словам юристов, здесь важен факт наличия бронирования и приказ о командировке за границу, а в ТЦК идти не нужно.

Добавим, мы сообщали о том, обязательно ли гражданин, который с действующей отсрочкой выезжает за границу, должен иметь при себе заключение ВВК.

Юристы объяснили, что даже в ситуации с отсрочкой по здоровью само по себе закелючение военно-врачебной комиссии не играет здесь важной роли.

инвалидность военнообязанные протезирование жена выезд за границу
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации