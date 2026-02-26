Выезд за границу сопровождающего - можно ли выехать с женой, которая имеет протез

Выезд за границу для сопровождения жены с инвалидностью. Фото: ГПСУ, Depositphotos. Коллаж: Новини.LIVE

Гражданин имеет право выехать за границу, сопровождая жену, у которой диагностированы серьезные проблемы со здоровьем. Но возможность эта предоставляется только после официального установления инвалидности.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале b2bconsult.

Сопровождение во время выезда за границу

Выезд за границу во время действия военного положения для военнообязанных граждан Украины является ограниченным.

Вместе с тем часть граждан имеет право на отсрочку от мобилизации, это право позволяет и выезжать за границу.

К юристам обратился гражданин, который объяснил, что его жена имеет протез бедра и планирует выехать за пределы Украины к родственникам.

Поскольку она, по словам мужчины, может передвигаться самостоятельно лишь на короткие расстояния, он ее всегда сопровождает. Гражданин поинтересовался, может ли он это сделать во время выезда за границу.

Юрист Андрей Брилев, комментируя такую ситуацию, отметил, что здесь важен факт формализации проблем жены со здоровьем — то есть документальное подтверждение инвалидности.

"Если Ваша жена не имеет инвалидности, выезд за границу будет для Вас проблематичным даже в качестве сопровождающего", — отметил Брилев.

Какие документы нужны

Юрист объяснил, зачем в такой ситуации нужно оформить инвалидность.

"Если Ваша жена имеет инвалидность, Вы можете выехать с ней как сопровождающее лицо на основании абзаца 3 пункта 2-1 Правил № 57", — заверил Андрей Брылев.

Юрист объяснил, какие именно документы нужны будут для выезда таких супругов за границу.

Это:

загранпаспорт;

свидетельство о браке (оригинал или нотариально заверенная копия);

электронный e-ВОД (можно также дополнительно распечатать из Резерв+ в формате PDF);

доказательства инвалидности жены (например, удостоверение инвалида или пенсионное удостоверение).

