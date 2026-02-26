Відео
Виїзд за кордон для супроводу дружини з протезом — чи можливо

Виїзд за кордон для супроводу дружини з протезом — чи можливо

Ua ru
Дата публікації: 26 лютого 2026 15:25
Виїзд за кордон - чи можна супроводжувати дружину, яка має протез
Виїзд за кордон для супроводу дружини з інвалідністю. Фото: ДПСУ, Depositphotos. Колаж: Новини.LIVE

Якщо дружина має серйозні проблеми зі здоров’ям, наприклад, протез, то чоловік може виїхати за кордон, супроводжуючи її. Але для цього потрібно оформити ці проблеми документально, у вигляді інвалідності.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі b2bconsult.

Читайте також:

Виїзд за кордон у ролі супроводжуючого

Виїзд за кордон під час дії воєнного стану для військовозобов’язаних громадян України є обмеженим.

Разом з тим частина громадян має право на відстрочку від мобілізації, це право дозволяє і виїжджати за кордон.

До юристів звернувся громадянин, який пояснив, що його дружина має протез стегна і планує виїхати за межі України до родичів.

Оскільки вона, за словами чоловіка, може пересуватися самостійно лише на короткі відстані, він її завжди супроводжує. Громадянин поцікавився, чи може він це зробити під час виїзду за кордон.

Юрист Андрій Брильов, коментуючи таку ситуацію, наголосив на тому, що тут є важливим факт формалізації проблем дружини зі здоров’ям – тобто документальне підтвердження інвалідності.

"Якщо Ваша дружина не має інвалідності, виїзд за кордон буде для Вас проблематичним навіть у якості супроводжуючого", — зазначив Брильов.

Умова і документи

Юрист пояснив, навіщо у такій ситуації потрібно оформити інвалідність.

"Якщо Ваша дружина має інвалідність, Ви можете виїхати з нею як супроводжуюча особа на підставі абзацу 3 пункту 2-1 Правил № 57", — запевнив Андрій Брильов.

Юрист пояснив, які саме документи потрібні будуть для виїзду такого подружжя за кордон.

Це:

  • закордонний паспорт;
  • свідоцтво про шлюб (оригінал або нотаріально засвідчена копія);
  • електронний e-ВОД (можна також додатково роздрукувати з Резерв+ в форматі PDF);
  • докази інвалідності дружини (наприклад, посвідчення інваліда або пенсійне посвідчення).

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи треба брати дозвіл на виїзд у закордонне відрядження в ТЦК.

Юристи пояснили, що такі громадяни повинні мати оформлене бронювання (яке відображене в "Резерв+") та наказ про відрядження за кордон.

Додамо, ми повідомляли про те, чи потрібно громадянину з чинною відстрочкою мати для виїзду за кордон висновок ВЛК.

За словами юристів, вирішальне значення для виїзду за кордон має не дата проходження ВЛК, а наявність законної підстави для виїзду та її відображення в реєстрах.

інвалідність військовозобов'язані протезування дружина виїзд за кордон
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
