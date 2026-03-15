Отсрочка по уходу за близким родственником, выезд за границу

Гражданина, который въехал в Украину без лица, над которым осуществляет уход, не имеют права задерживать представители ТЦК. Фото: ГПСУ, кадр из видео. Коллаж: Новини.LIVE

Военнообязанный гражданин, выехавший за границу с близким родственником, для ухода за которым ему предоставили отсрочку, не может пересекать государственную границу Украины самостоятельно. Впрочем, юристы назвали вариант, когда такой шаг все же возможен.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Читайте также:

Отсрочка и выезд за границу

Некоторые виды отсрочки от мобилизации предоставляют право выезжать за границу во время особого периода. Это, в частности, касается и отсрочки для ухода за близким родственником.

К юристам обратился гражданин, который оформил отсрочку именно по такой причине (уход за отцом) и выехал за границу. Мужчина поинтересовался, может ли он пересекать государственную границу Украины на въезд или выезд самостоятельно, без отца.

Юристы объяснили гражданину, что в целом сам он не сможет въезжать и выезжать из страны при такой отсрочке. "Вы обязательно должны пересекать границу вместе с отцом", — отметил в комментарии юрист Владислав Дерий.

Когда можно пересекать границу самостоятельно

Дерий пояснил, что существует одно-единственное исключение в этой ситуации. "Выехать самому, имея отсрочку по уходу, возможно только в том случае, если отец находится на консульском учете", — заверил юрист.

Относительно того, могут ли такого гражданина задержать на границе представители ТЦК, Владислав Дерий отметил, что это маловероятно. "Забрать с концами прямо с границы при наличии законной отсрочки — это незаконное нарушение процедуры мобилизации и превышение служебных полномочий. На ТЦК может ждать уголовная ответственность", — отметил юрист.

А вот повестку на украинский адрес такой гражданин получить может. Во избежание этого, подчеркнул Дерий, надо указать свой зарубежный адрес проживания. "Если Вы указываете адрес проживания за рубежом, Вы официально сообщаете государству о своем местонахождении. Действительно, если ТЦК знает, что Вы за границей, присылать повестку на старый украинский адрес для уточнения данных нет смысла", — резюмировал Владислав Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, какой документ надо получить после отказа в выезде за границу.

Военнообязанные граждане, которые имеют право на выезд за границу, могут быть остановлены на пропускном пункте. В таком случае пограничники должны выдать гражданину соответствующий документ.

Добавим, мы сообщали о том, надо ли брать разрешение на выезд в заграничную командировку в ТЦК.

Военнообязанные граждане не могут выезжать за пределы Украины во время действия военного положения. Для того, чтобы выехать за границу в командировку, нужно иметь соответствующий документ, который выдают не в ТЦК.