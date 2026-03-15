Перетин кордону з відстрочкою - відстрочка для догляду, виїзд за кордон

Громадянина, який в'їхав до України без особи, над якою здійснює догляд, не мають права затримувати представники ТЦК.

Військовозобов’язаний громадянин, який виїхав за кордон з близьким родичем, для догляду за яким йому надали відстрочку, не може перетинати державний кордон України самостійно. Втім, юристи назвали варіант, коли такий крок все ж є можливим.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Читайте також:

Відстрочка і виїзд за кордон

Деякі види відстрочки від мобілізації надають право виїжджати за кордон під час особливого періоду. Це, зокрема, стосується і відстрочки для догляду за близьким родичем.

До юристів звернувся громадянин, який оформив відстрочку саме за такою причиною (догляд за батьком) і виїхав за кордон. Чоловік поцікавився, чи може він перетинати державний кордон України на в’їзд чи виїзд самостійно, без батька.

Юристи пояснили громадянину, що загалом сам він не зможе в’їжджати і виїжджати з країни за такої відстрочки. "Ви обов'язково повинні перетинати кордон разом із батьком", — наголосив у коментарі юрист Владислав Дерій.

Коли можна перетинати кордон самостійно

Дерій пояснив, що існує один-єдиний виняток у цій ситуації. "Виїхати самому, маючи відстрочку по догляду, можливо лише в тому випадку, якщо батько перебуває на консульському обліку", — запевнив юрист.

Щодо того, чи можуть такого громадянина затримати на кордоні представники ТЦК, Владислав Дерій зазначив, що це малоімовірно. "Забрати з кінцями прямо з кордону при наявності законної відстрочки — це незаконне порушення процедури мобілізації та перевищення службових повноважень. На ТЦК може чекати кримінальна відповідальність", — зазначив юрист.

А от повістку на українську адресу такий громадянин отримати може. Для уникнення цього, підкреслив Дерій, треба вказати свою закордонну адресу проживання. "Якщо Ви вказуєте адресу проживання за кордоном, Ви офіційно повідомляєте державу про своє місцезнаходження. Дійсно, якщо ТЦК знає, що Ви за кордоном, надсилати повістку на стару українську адресу для уточнення даних немає сенсу", — резюмував Владислав Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, який документ треба отримати після відмови у виїзді за кордон.

Військовозобов’язані громадяни, які мають право на виїзд за кордон, можуть бути зупинені на пропускному пункті. У такому випадку прикордонники повинні видати громадянину відповідний документ.

Додамо, ми повідомляли про те, чи треба брати дозвіл на виїзд у закордонне відрядження в ТЦК.

Військовозобов'язані громадяни не можуть виїжджати за межі України під час дії воєнного стану. Для того, аби виїхати за кордон у відрядження, потрібно мати відповідний документ, який видають не в ТЦК.