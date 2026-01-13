Выезд за пределы Украины исключенных с учета - список нужных документов

Приложение "Резерв+", где должно быть указано, что гражданин является невоеннообязанным. Фото: Новини.LIVE

Если гражданин был исключен из воинского учета, он имеет право выезжать за пределы Украины, несмотря на режим военного положения. Юристы объяснили, какие документы такому гражданину надо иметь при себе на границе.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

Документы невоеннообязанного

К юристам обратился гражданин, который был исключен из воинского учета из-за проблем со здоровьем.

Мужчина объяснил, что ему надо выехать за границу - и поинтересовался, какие документы с собой должен иметь при пересечении государственной границы Украины.

"На руках имею оригинал решения ВВК (местная и областная 2022 года), временный бумажный билет с вклеенным штрих-кодом, и номер статьи, по которой исключали", — отметил невоеннообязанный.

"Вам должны позволить пересечь границу с имеющимися у Вас документами", — заверил гражданина юрист Владислав Дерий.

Главное, что указано в "Резерв+"

Юрист объяснил, какой документ и какая информация в нем является ключевой для выезда за границу.

"Главное, что в "Резерв+" указано, что Вы исключены из воинского учета", — подчеркнул Дерий.

Кроме того, добавил юрист, поскольку этот гражданин является невоеннообязанным, работники ТЦК не имеют права вручать ему повестки или направлять на ВВК, встретив по дороге к границе.

"В случае неправомерных действий или психологического давления — обращайтесь в ГБР и полицию", — посоветовал гражданину Владислав Дерий.

