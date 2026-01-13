Відео
Головна Мобілізація Виїзд за кордон — які документи потрібні виключеним з обліку

Виїзд за кордон — які документи потрібні виключеним з обліку

Дата публікації: 13 січня 2026 12:20
Виїзд за межі України виключених з обліку - список потрібних документів
Застосунок "Резерв+", де має бути вказано, що громадянин є невійськовозобов’язаним. Фото: Новини.LIVE

Якщо громадянин був виключений з військового обліку, він має право виїжджати за межі України попри режим воєнного стану. Юристи пояснили, які документи такому громадянину треба мати при собі на кордоні.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Читайте також:

Документи невійськовозобов’язаного

До юристів звернувся громадянин, який був виключений з військового обліку через проблеми зі здоров’ям.

Чоловік пояснив, що йому треба виїхати за кордон — і поцікавився, які документи з собою повинен мати під час перетину державного кордону України.

"На руках маю оригінал рішення ВЛК (місцева та обласна 2022року), тимчасовий паперовий квиток з вклеєним штрих-кодом, та номер статті, за якою виключали", — зазначив невійськовозобов’язаний.

"Вам повинні дозволити перетнути кордон з наявними у Вас документами", — запевнив громадянина юрист Владислав Дерій.

Головне, що вказано у "Резерв+"

Юрист пояснив, який документ і яка інформація в ньому є ключовими для виїзду за кордон.

"Головне, що в "Резерв+" вказано, що Ви є виключеним з військового обліку", — підкреслив Дерій.

Крім того, додав правник, оскільки цей громадянин є невійськовозобов'язаним, працівники ТЦК не мають права вручати йому повістки чи направляти на ВЛК, перестрівши по дорозі до кордону.

"У разі неправомірних дій чи психологічного тиску — звертайтесь до ДБР та поліції", — порадив громадянину Владислав Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можна виїхати за кордон під час дії воєнного стану, не маючи ні броні, ні відстрочки.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можна виїжджати за кордон військовозобов'язаним у віці 18 років.

прикордонники військовий облік документи виїзд за кордон Резерв+
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
